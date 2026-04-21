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    Beto Cuevas estará en el evento que lanzará la nueva edición del disco Desiertos de La Ley

    El artista estará en la cita de de este domingo 26 organizada por Germán Bobe en el GAM y donde se mostrará el vinilo doble que trae de vuelta el primer título oficial de La Ley. "Si había una cuenta pendiente para que Andrés Bobe ya llegue al lugar donde tiene que llegar, es probablemente el lanzamiento de Desiertos”, dice Cuevas.

    Claudio VergaraPor 
    Claudio Vergara
    Beto Cuevas estará en el evento que lanzará la nueva edición del disco Desiertos

    Beto Cuevas (58), sentado el pasado lunes 20 en el estudio de La Tercera para el programa LT en Vivo, traza un paralelo: “El disco Desiertos de La Ley salió en la misma fecha que Violator de Depeche Mode”.

    Efectivamente, en 1990 el conjunto chileno se desprendía de su pasado inmediato, dejaba atrás la era con la española Shía Arbulú como cantante e ingresaba en un período definido por su elenco más noventero, integrado por Beto Cuevas, Luciano Rojas, Rodrigo “Coti” Aboitiz, Mauricio Clavería y el fallecido Andrés Bobe. Ellos darían vida a Desiertos, el primer título oficial de la banda nacional, la piedra angular que definiría su posterior sonido, estética, suceso y consolidación.

    Como si se tratara de un trayecto circular, las vidas de La Ley y Depeche Mode se cruzarían nuevamente el 10 de abril de 1994: esa jornada, Bobe moriría debido a un accidente en moto en Santiago, justo en la misma jornada en que los británicos daban un concierto en el Velódromo del Estadio Nacional. Los hombres de Personal Jesus, de hecho, iniciaron su espectáculo con un minuto de silencio por el fallecido mentor de La Ley.

    Beto Cuevas sigue: “Sí, ahí fue circunstancial, pero también te explica la importancia que tenía Andrés Bobe como líder de La Ley en ese momento, para que un grupo como Depeche Mode, que estaba en la época del Songs of faith and devotion, lo mencionara y pidiera un minuto de silencio por la memoria de Andrés. De hecho, hay mucha gente que se enteró del fallecimiento de Andrés viendo ese concierto, porque no habían visto las noticias. El mismo ‘Coti’ se enteró ese día cuando estaba viendo a Depeche Mode y se enteró en el minuto de silencio de lo que había pasado, y después se comunicó (con nosotros). Entonces, bueno, yo me imagino que Andrés, desde su nueva realidad, tiene que haberse sentido quizás un poquito orgulloso de eso, particularmente”.

    De izquierda a derecha: Beto Cuevas, Andrés Bobe y Mauricio Clavería. Archivo Histórico/Cedoc Copesa.

    Por todo ese escenario, el intérprete dice que le guarda una estima especial a Desiertos. Fue, en rigor, el álbum que lo hizo cantante y compositor, la vitrina que lo empujó hacia la música tras desempeñarse como diseñador gráfico. “Absolutamente, sí. Fue mi inicio en un mundo que no sospechaba que iba a ser mi carrera, mi oficio. Fue muy lindo”, asevera.

    Por lo mismo, Cuevas adelanta que estará este domingo 26 en el GAM para el evento de lanzamiento de la reedición de Desiertos, en formato de vinilo doble y a cargo de Germán Bobe, hermano de Andrés.

    Será una cita acompañada por música y donde también estará otro histórico, “Coti” Aboitiz. El resto, saludará a la distancia: Luciano Rojas estará por esos días en México de gira con Saiko y Mauricio Clavería vive en Puebla, en ese mismo país, por lo que no podrá viajar hasta Santiago.

    Cuevas comenta: “Germán Bobe ha puesto muchos de sus recursos y va a lanzar junto a los herederos de Fusión Producciones el disco Desiertos, que es un álbum que debió haber visto la luz del día desde hace muchísimo tiempo y ahora va a suceder”.

    “Yo lo he querido apoyar absolutamente, porque esto es un homenaje para Andrés. Entonces me parece que ahí me sumo al 100% y no con miras a nada en particular, pero también esas posibilidades están ahí, podrían suceder en su momento (las opciones de reunirse con sus excompañeros)”.

    “Voy a estar, claro, porque va a haber un conversatorio también y todo eso, sí, voy a estar ahí, y quiero apoyar a Germán y a toda su familia, a la familia Bobe, porque Germán ha puesto muchos recursos de su propio bolsillo para que esto suceda y me parece que el disco Desiertos, también en honor a Andrés principalmente, ya tiene que salir. Yo creo que probablemente si había una cuenta pendiente para que Andrés ya llegue al lugar donde tiene que llegar, es probablemente el lanzamiento de Desiertos”.

    Antes de la cita en el GAM, el artista estará en el evento Noche del rock latino, junto a Aterciopelados y Claudio Valenzuela (Lucybell), en el Movistar Arena. Entradas en Puntoticket.

    Más sobre:Beto CuevasLa LeyAndrés BobeDesiertosRodrigo Coti AboitizLuciano RojasMauricio ClaveríaGermán BobeFusiónMúsicaMúsica culto

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