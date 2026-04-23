SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Campaña de invierno: dos regiones del norte del país registran las coberturas más bajas de vacunación contra la influenza

    En contraste, las regiones que registra la mejor cobertura a nivel nacional son O'Higgins y Maule.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    Esta jornada el jefe de Epidemiología, Jorge Vilches, y la coordinadora de la Campaña de Invierno, Valentina Pino, dieron a conocer las cifras del reporte semanal en cuanto a la circulación viral.

    Según detallaron, durante la Semana Epidemiológica 15, es decir, del 12 al 18 de abril, la positividad de las muestras alcanzó un 38,9%, similar a la registrada en la semana previa (38,8%).

    Así, el 66,4% de los virus detectados correspondieron a rinovirus, porcentaje inferior a lo registrado la semana anterior (68,2%) y afectando principalmente a las personas de 1 a 4 años.

    Por otra parte, la Influenza A es el segundo virus más detectado con un 10,4%, superior a lo registrado la semana anterior (9,0%), mientras que la Parainfluenza es el tercer agente en preponderancia con 7,9% de los casos detectados, registrando un aumento respecto a la semana anterior (5,3%).

    Junto con esto, también se detectaron otros virus en menor proporción, como Adenovirus (7,4%), SARS-CoV-2 (2,8%), otros virus respiratorios (2,8%), VRS (1,2%), Metapneumovirus (0,6%) e Influenza B (0,5%).

    56,4% de la población objetivo vacunada contra la influenza

    En cuanto a la vacunación, Vilches indicó que hasta el momento hay un 56,4% de la población objetivo vacunada contra la influenza.

    “Esto quiere decir más de 5 millones 800 mil dosis administradas”, afirmó el experto.

    En esta línea, destacó que en cuanto a los grupos objetivos, el personal de atención de salud tanto en el sector público como en el sector privado “ya se están acercando a las coberturas ideales que tenemos para esta campaña, que son el 85%”.

    Sin embargo, advirtió, existen grupos que se encuentran aún lejos de llegar a esta meta.

    “Queremos centrar nuestro mensaje en tres grupos específicos que observamos que se encuentran por debajo de la cobertura nacional y que además son grupos críticos porque son personas que pueden presentar enfermedad más grave por la influenza”, señaló.

    Se trata de las personas mayores, que tienen un 48,7% de cobertura, en los niños de seis meses a cinco años que tienen un 45,1% de cobertura, y en las personas embarazadas que tienen 48,3% de cobertura.

    “Son estos tres grupos poblacionales que campaña a campaña, año tras año, nos cuesta llegar y lo que queremos hacer es reforzar nuestro llamado a que se puedan acercar a los distintos puntos de vacunación que hay disponible”, sostuvo.

    Asimismo, en cuanto a la cobertura de vacunación contra influenza región a región, el experto destacó que Maule tiene los porcentajes de coberturas más altos a nivel nacional (64,2%), seguido de O’Higgins (58,4%).

    En contrate, Arica y Parinacota y Coquimbo, tienen los porcentajes más bajos de cobertura, con 47,1% y 47,0% respectivamente, por lo que el jefe de epidemiología hizo un llamado especial “a todos los vecinos y vecinas” que viven en aquellas regiones a acudir a vacunarse.

    La Región Metropolitana en tanto, tiene una cobertura de 57,7%.

    En cuanto a la inmunización contra el virus respiratorio sincicial (VRS), hasta el momento se ha alcanzado una cobertura del 87% con más de 72 mil dosis administadas: 98,5% en recién nacidos (de marzo a la fecha), y de 83,3% en lactantes nacidos desde el 1 de octubre de 2025).

    Más sobre:NacionalMineducMinisterio de EducaciónArica y ParinacotaCoquimbo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Comité de Paltas cambia su nombre y abre nueva etapa de desarrollo

    “Están desconociendo parte de nuestro acuerdo”: Franco Parisi enfrenta a ministros por impuesto a las pymes

    Alvarado tras cuestionamiento del PDG por impuesto Pyme: “Este es un acuerdo con agrupaciones”

    El petróleo salta sobre US$ 105 tras escalada en Ormuz y bloqueo entre EE.UU. e Irán

    Qué son las “parejas de relleno” y cómo identificar si eres solo un “pasatiempo”, según especialistas

    Carabineros incauta 1.845 kilos de marihuana en acopio oculto en el desierto

    Lo más leído

    1.
    Poduje dice que solicitará a las FF.AA. devolución de terrenos para construir viviendas: “No me parece que sea su función hacer negocios inmobiliarios”

    Poduje dice que solicitará a las FF.AA. devolución de terrenos para construir viviendas: “No me parece que sea su función hacer negocios inmobiliarios”

    2.
    “Pérdida de confianza”: Servicio de Salud pide renuncia a directora del hospital de San Antonio que fichó a exministra Jeannette Vega

    “Pérdida de confianza”: Servicio de Salud pide renuncia a directora del hospital de San Antonio que fichó a exministra Jeannette Vega

    3.
    Suma y sigue en Hospital de San Antonio: ahora renuncia subrogante designada para remover a Vega

    Suma y sigue en Hospital de San Antonio: ahora renuncia subrogante designada para remover a Vega

    4.
    Testigo de agresión a Lincolao declara que manifestación se conversó en reunión del Frente Estudiantil del FA en marzo

    Testigo de agresión a Lincolao declara que manifestación se conversó en reunión del Frente Estudiantil del FA en marzo

    5.
    Usaban varias cuentas para mover el dinero: desarticulan banda asociada al Tren de Aragua dedicada al lavado de activos

    Usaban varias cuentas para mover el dinero: desarticulan banda asociada al Tren de Aragua dedicada al lavado de activos

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Jiri Lehecka y dónde ver el Madrid Open

    A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Jiri Lehecka y dónde ver el Madrid Open

    ¿Cuándo es el Día de la Madre en Chile este 2026?

    ¿Cuándo es el Día de la Madre en Chile este 2026?

    “Están desconociendo parte de nuestro acuerdo”: Franco Parisi enfrenta a ministros por impuesto a las pymes
    Chile

    “Están desconociendo parte de nuestro acuerdo”: Franco Parisi enfrenta a ministros por impuesto a las pymes

    Alvarado tras cuestionamiento del PDG por impuesto Pyme: “Este es un acuerdo con agrupaciones”

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Comité de Paltas cambia su nombre y abre nueva etapa de desarrollo
    Negocios

    Comité de Paltas cambia su nombre y abre nueva etapa de desarrollo

    El petróleo salta sobre US$ 105 tras escalada en Ormuz y bloqueo entre EE.UU. e Irán

    Meta, matriz de Facebook e Instagram, reducirá el 10% de su plantilla apelando a buscar la eficiencia

    Qué son las “parejas de relleno” y cómo identificar si eres solo un “pasatiempo”, según especialistas
    Tendencias

    Qué son las “parejas de relleno” y cómo identificar si eres solo un “pasatiempo”, según especialistas

    Qué se sabe sobre el niño rescatado en Cuba por el FBI tras haber sido “secuestrado” por su progenitor transgénero

    Cuál fue la causa de muerte de Celeste Rivas, la adolescente que fue hallada en el auto del cantante D4vd

    La resignación del DT de Sevilla de Alexis Sánchez tras nueva derrota: “No podemos competir así en primera división”
    El Deportivo

    La resignación del DT de Sevilla de Alexis Sánchez tras nueva derrota: “No podemos competir así en primera división”

    “Pudo sacar su calidad”: en España aprueban el ingreso de Lucas Cepeda en la victoria del Elche ante Atlético de Madrid

    Fernando Zampedri descarta que los árbitros favorezcan a la UC: “El partido pasado tuvimos una expulsión”

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC
    Tecnología

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Curso de programación gratis: Samsung abre inscripciones en Chile

    Google Cloud Next 2026: Google decreta el fin de los chatbots y lanza su nueva IA para empresas

    El libro de Neruda hecho con uniformes de guerra: la joya que la U. de Chile exhibirá por el Mes del Libro
    Cultura y entretención

    El libro de Neruda hecho con uniformes de guerra: la joya que la U. de Chile exhibirá por el Mes del Libro

    La plataforma Spotify revela cuáles son los artistas más escuchados de su historia

    Andrés Di Tella, cineasta: “En Argentina es muy fuerte la idea de que somos un país europeo que por mala suerte está en Sudamérica”

    Rudolf Tamás Metz, analista húngaro: “Orbán hizo demasiado hincapié en política exterior y alianzas simbólicas como con Trump y Meloni“
    Mundo

    Rudolf Tamás Metz, analista húngaro: “Orbán hizo demasiado hincapié en política exterior y alianzas simbólicas como con Trump y Meloni“

    Por qué Trump destituyó al secretario de la Armada de EE.UU. en medio del bloqueo a Irán

    El Tribunal Penal Internacional confirma todos los cargos contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte y lo envía a juicio

    Una cuna vacía en medio de la maternidad
    Paula

    Una cuna vacía en medio de la maternidad

    Datos Paula: cine y teatro donde el cuerpo toma la palabra

    Dip de alcachofas con grana padano