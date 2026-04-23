Campaña de invierno: dos regiones del norte del país registran las coberturas más bajas de vacunación contra la influenza

Esta jornada el jefe de Epidemiología, Jorge Vilches, y la coordinadora de la Campaña de Invierno, Valentina Pino, dieron a conocer las cifras del reporte semanal en cuanto a la circulación viral.

Según detallaron, durante la Semana Epidemiológica 15, es decir, del 12 al 18 de abril, la positividad de las muestras alcanzó un 38,9%, similar a la registrada en la semana previa (38,8%).

Así, el 66,4% de los virus detectados correspondieron a rinovirus, porcentaje inferior a lo registrado la semana anterior (68,2%) y afectando principalmente a las personas de 1 a 4 años.

Por otra parte, la Influenza A es el segundo virus más detectado con un 10,4%, superior a lo registrado la semana anterior (9,0%), mientras que la Parainfluenza es el tercer agente en preponderancia con 7,9% de los casos detectados, registrando un aumento respecto a la semana anterior (5,3%).

Junto con esto, también se detectaron otros virus en menor proporción, como Adenovirus (7,4%), SARS-CoV-2 (2,8%), otros virus respiratorios (2,8%), VRS (1,2%), Metapneumovirus (0,6%) e Influenza B (0,5%).

56,4% de la población objetivo vacunada contra la influenza

En cuanto a la vacunación, Vilches indicó que hasta el momento hay un 56,4% de la población objetivo vacunada contra la influenza.

“Esto quiere decir más de 5 millones 800 mil dosis administradas”, afirmó el experto.

En esta línea, destacó que en cuanto a los grupos objetivos, el personal de atención de salud tanto en el sector público como en el sector privado “ ya se están acercando a las coberturas ideales que tenemos para esta campaña, que son el 85%”.

Sin embargo, advirtió, existen grupos que se encuentran aún lejos de llegar a esta meta.

“Queremos centrar nuestro mensaje en tres grupos específicos que observamos que se encuentran por debajo de la cobertura nacional y que además son grupos críticos porque son personas que pueden presentar enfermedad más grave por la influenza”, señaló.

Se trata de las personas mayores, que tienen un 48,7% de cobertura, en los niños de seis meses a cinco años que tienen un 45,1% de cobertura, y en las personas embarazadas que tienen 48,3% de cobertura.

“Son estos tres grupos poblacionales que campaña a campaña, año tras año, nos cuesta llegar y lo que queremos hacer es reforzar nuestro llamado a que se puedan acercar a los distintos puntos de vacunación que hay disponible”, sostuvo.

Asimismo, en cuanto a la cobertura de vacunación contra influenza región a región, el experto destacó que Maule tiene los porcentajes de coberturas más altos a nivel nacional (64,2%), seguido de O’Higgins (58,4%).

En contrate, Arica y Parinacota y Coquimbo, tienen los porcentajes más bajos de cobertura, con 47,1% y 47,0% respectivamente, por lo que el jefe de epidemiología hizo un llamado especial “a todos los vecinos y vecinas” que viven en aquellas regiones a acudir a vacunarse.

La Región Metropolitana en tanto, tiene una cobertura de 57,7%.

En cuanto a la inmunización contra el virus respiratorio sincicial (VRS), hasta el momento se ha alcanzado una cobertura del 87% con más de 72 mil dosis administadas: 98,5% en recién nacidos (de marzo a la fecha), y de 83,3% en lactantes nacidos desde el 1 de octubre de 2025).