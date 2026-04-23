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    La plataforma Spotify revela cuáles son los artistas más escuchados de su historia

    La compañía sueca entregó por primera vez información en torno a los artistas, discos y canciones que han trepado más lejos en su historial. ¿Sorpresas? Pocas.

    Por 
    Equipo de Culto
    La plataforma Spotify revela cuáles son los artistas más escuchados de su historia

    ¿Serán The Beatles o Elvis? ¿O el podio lo ocupa más bien el pop contemporáneo? ¿O la omnipresente música latina?

    La plataforma sueca Spotify ha revelado uno de los datos más resguardados del último tiempo y qué retratan de alguna forma los gustos globales: ¿cuáles son los artistas más escuchados de la compañía desde su fundación el 23 de abril de 2006 en Estocolmo, asestando desde ahí un despegue frenético que hoy lo tiene con 700 millones de usuarios?

    La respuesta es clara. La lista está encabezada por Taylor Swift, la más reproducida en los registros de la vitrina digital, seguida en un segundo lugar por otro astro de nuestro tiempo, el puertorriqueño Bad Bunny.

    Mientras que Bad Bunny fue nombrado en 2025 por cuarta vez como el más escuchado en todo el planeta, Swift dominó los dos años anteriores. El podio histórico lo completa el rapero canadiense Drake.

    En la lista de los más escuchados siguen The Weeknd, Ariana Grande, Ed Sheeran, Justin Bieber, Billie Eilish, Eminem, Kanye West, Travis Scott, BTS, Post Malone, Bruno Mars, J Balvin, Rihanna, Coldplay, Kendrick Lamar, Future y Juice WRLD.

    Discos y canciones

    Ahora, la balanza sufre un pequeño desequilibrio al minuto de observar los discos más escuchados. El trabajo Un verano sin ti, de Bad Bunny, es el título más escuchado en la historia de Spotify, seguido muy de cerca por The Weeknd con su disco Starboy y ÷ (Deluxe), de Ed Sheeran. La obra Sour, de Olivia Rodrigo, y After Hours de The Weeknd, completan el top 5. En el listado también aparecen Lover, de Swift (8); Future Nostalgia, de Dua Lipa (11); Mañana será bonito (Bichota Season), de Karol G, o YHLQMDLG, de Bad Bunny (15).

    En el apartado de canciones, el tema más escuchado es Blinding Lights, seguido por éxitos como Shape of You, de Ed Sheeran; Sweater Weather, de The Neighbourhood; Starboy, de The Weeknd y Daft Punk y As It Was, de Harry Styles. La canción Die With A Smile, de Lady Gaga y Bruno Mars, cierra el número 20 de un listado en el que no hay ningún tema en español, pese al elocuente crecimiento que la música del continente ha disfrutado en la última década.

    Más sobre:SpotifyTaylor SwiftBad BunnyMúsicaMúsica culto

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