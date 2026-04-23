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    La resignación del DT de Sevilla de Alexis Sánchez tras nueva derrota: “No podemos competir así en primera división”

    Luis García Plaza golpeó la mesa tras la caída 2-0 de los andaluces en casa de Levante, que deja a su equipo a un punto del descenso. “No quitamos el balón del medio, tampoco transmitimos ningún tipo de personalidad”, explicó el técnico.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Luis García Plaza, DT del Sevilla, mostró su descontento tras la derrota ante Levante. FOTO: LALIGA.

    Sevilla no levanta cabeza. A seis fechas del final, el equipo andaluz cayó por 2-0 en casa de Levante, uno de los colistas de LaLiga, y quedó a un punto de la zona de descenso. Un equipo que no tiró una sola vez entre los tres palos y que fue fuertemente criticado por su técnico Luis García Plaza.

    “La primera parte nuestra es muy mala, es lo peor que hemos hecho desde que llegué. Un equipo muy falto de confianza, no quitamos el balón del medio, tampoco transmitimos ningún tipo de personalidad. El primer tiempo perdimos 1-0 y tal vez deberíamos haber caído por algún otro gol”, fue el análisis del DT.

    En la misma línea, advirtió que “la segunda parte hicimos 20 minutos buenos que nos faltó acertar el último tercio. Tuvimos un remate de Vargas que la tiró fuera y alguna otra por ahí. Sé cuál el peso de este escudo, somos un equipo de abajo y tenemos que entenderlo y jugar a muerte”.

    Respecto de las polémicas del duelo, el entrenador afirmó que “los dos penales que no cobraron, ni el de ellos y tampoco el nuestro, estuvieron bien. Cuando vimos las imágenes sabíamos que no iban a perdurar”.

    Momento duro

    Pero el equipo andaluz vive uno de los peores momentos desde el comienzo de este siglo. La escuadra está muy cerca de la Segunda División, tal como la pasada temporada, cuando terminó en el décimo séptimo puesto, a una casilla del descenso.

    “Es que no hay más, tenemos que sacarlo adelante. Este equipo puede dar más, si das todo, el fútbol te lo devuelve. Nos ha faltado acierto en tres cuartos de cancha, cuando juegas así la primera parte es normal que te ganen”, aseguró el entrenador nervionense.

    Asimismo, agregó que “debemos juntarnos todos, desde el primero al último, tenemos que rectificar. Esperamos hacer un partido mejor en Pamplona, después de eso tenemos dos partidos en casa. La gente puede estar muy contrariada, pero necesitamos de la parcialidad”.

    Consultado sobre el ánimo de los jugadores, respondió que “no te creas, los chavales en este momento no se están riendo, están muy jodidos. Ahora viajamos, mañana entrenamos y después tenemos que preparar el viaje para medirnos ante Osasuna. Quedan seis partidos y depende de nosotros”.

    En la misma línea, reconoció que “ahora mismo si termina LaLiga, no estamos descendidos. Nos falta ese pelín de acierto, debo transmitir la confianza suficiente, pero lo digo en la derrota y lo he dicho también en la victoria, vamos a sufrir mucho de aquí hasta el final. Sin embargo, no podemos competir así en primera división”.

    Más sobre:FútbolSevillaLuis García PlazaLaLigaLevante

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