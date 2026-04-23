“Están desconociendo parte de nuestro acuerdo”: Franco Parisi enfrenta a ministros por impuesto a las pymes

“Están desconociendo parte de nuestro acuerdo”. Así, el excandidato presidencial y líder del Partido de la Gente (PDG) Franco Parisi, respondió al gobierno y acusó que los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz y del Interior, Claudio Alvarado, luego que este último asegurara que la promesa de mantener la carga tributaria de las pymes no forma parte de lo acordado entre el Ejecutivo y el PDG en el marco del proyecto de “Reconstrucción Nacional”.

Tras los dichos del jefe de gabinete, Parisi acusó que “el ministro Alvarado está desconociendo parte de nuestro acuerdo donde a las pymes se les iba a mantener el 12,5%, más allá de los sugerido en la actual ley”.

En ese sentido, manifestó que para el PDG “es importante que se mantengan los acuerdos porque el ministro Ruminot se lo dijo a nuestra bancada y en punto de prensa en el Congreso”.

Además, criticó la supuesta contradicción en las declaraciones de los ministros señalando que “al parecer, los problemas de comunicación al interior del Gobierno continúan” , y advirtió que este tipo de situaciones “le hacen mal a Chile”.

Por último, Parisi reafirmó el respaldo del PDG hacia los emprendedores y pymes y sus reciente críticas, declarando que “decirle fuerte y claro a la multigremial que encabeza (Juan Pablo) Swett y también al consejo consultivo de pequeñas y medianas empresas: El PDG está con los emprendedores porque son la sangre de la movilidad social, la que mueve la economía para generar empleo, bienestar social y para también llegar a todos los rincones de Chile”.

“El PDG es parte importante de los que apoyamos a los emprendedores en todo Chile”, concluyó.