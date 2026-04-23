SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Comité de Paltas cambia su nombre y abre nueva etapa de desarrollo

    El gremio dijo que la transformación responde al desarrollo que ha experimentado la industria, que actualmente tiene presencia en cerca de 40 mercados internacionales.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    La industria de la palta mueve más de US$ 700 millones anuales en el país. Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

    El Comité de Paltas anunció oficialmente su cambio de nombre a “Paltas de Chile” y además el inicio de una nueva etapa para el gremio tras más de dos décadas.

    En el marco del seminario “Paltas de Chile: origen sostenible, alcance global”, realizado este jueves en Santiago, el presidente del gremio, Francisco Contardo Sfeir, explicó que la nueva identidad busca reflejar el estado actual del sector.

    “El paso a ‘Paltas de Chile’ refleja lo que somos hoy: una industria consolidada, consciente de su entorno y exigente consigo misma. Este cambio nos permite proyectar mejor nuestro propósito y fortalecer el vínculo con las personas, construyendo confianza hacia el futuro”, señaló.

    En un comunicado, el gremio dijo que la transformación responde al desarrollo que ha experimentado la industria, que actualmente tiene presencia en cerca de 40 mercados internacionales.

    En términos productivos, el sector alcanzó 240 mil toneladas en la temporada 2024-2025, su nivel más alto en 15 años, consolidando un piso productivo impulsado por mejoras en gestión, tecnología y eficiencia.

    Chile tiene un consumo de palta cercano a los 9 kilos per cápita anual.

    A nivel de sostenibilidad, el gremio indicó que el 95% de sus empresas adhiere a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, mientras que el 100% de los campos mide su consumo hídrico y la mayoría ha implementado medidas de optimización. Estos avances han contribuido a posicionar a Chile como referente internacional en sostenibilidad dentro de la industria de la palta.

    Según el gremio, el cambio de nombre también busca reforzar el vínculo con el país, en medio de la alta demanda local, con un consumo cercano a los 9 kilos per cápita anual.

    La industria de la palta en Chile, considerando producción, exportación, comercialización y toda su cadena asociada, mueve más de US$ 700 millones al año.

    “Este es un paso natural en el camino que hemos recorrido. La industria ha crecido, ha elevado sus estándares y ha aprendido a producir de manera más eficiente y responsable. Hoy queremos proyectar ese trabajo hacia adelante, con una identidad que refleja mejor lo que somos y lo que queremos seguir construyendo”, agregó Contardo Sfeir.

    Desde el gremio señalaron que esta nueva etapa apunta a seguir promoviendo una producción sustentable, competitiva y de alta calidad, junto con fortalecer su posicionamiento en los mercados internacionales.

    Lee también:

    Más sobre:GremiosPaltasPalta

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Están desconociendo parte de nuestro acuerdo”: Franco Parisi enfrenta a ministros por impuesto a las pymes

    Alvarado tras cuestionamiento del PDG por impuesto Pyme: “Este es un acuerdo con agrupaciones”

    El petróleo salta sobre US$ 105 tras escalada en Ormuz y bloqueo entre EE.UU. e Irán

    Qué son las “parejas de relleno” y cómo identificar si eres solo un “pasatiempo”, según especialistas

    Campaña de invierno: dos regiones del norte del país registran las coberturas más bajas de vacunación contra la influenza

    Carabineros incauta 1.845 kilos de marihuana en acopio oculto en el desierto

    Lo más leído

    1.
    Caso Factop: salen a remate casa, departamento y Porsche de Rodrigo Topelberg

    Caso Factop: salen a remate casa, departamento y Porsche de Rodrigo Topelberg

    2.
    Hacienda cifra en casi US$2 mil millones gasto fiscal que ya se ha recortado de US$ 3 mil millones comprometidos para 2026

    Hacienda cifra en casi US$2 mil millones gasto fiscal que ya se ha recortado de US$ 3 mil millones comprometidos para 2026

    3.
    Gobierno aclara que acuerdo con PDG no incluye impuesto Pyme y que norma de IA en propiedad intelectual podría dinamizar algunos sectores

    Gobierno aclara que acuerdo con PDG no incluye impuesto Pyme y que norma de IA en propiedad intelectual podría dinamizar algunos sectores

    4.
    PriceSmart oficializa su llegada a Chile y proyecta abrir múltiples clubes desde 2027

    PriceSmart oficializa su llegada a Chile y proyecta abrir múltiples clubes desde 2027

    5.
    SMU elige a su nuevo directorio y aprueba plan de recompra de acciones

    SMU elige a su nuevo directorio y aprueba plan de recompra de acciones

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Jiri Lehecka y dónde ver el Madrid Open

    A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Jiri Lehecka y dónde ver el Madrid Open

    ¿Cuándo es el Día de la Madre en Chile este 2026?

    ¿Cuándo es el Día de la Madre en Chile este 2026?

    “Están desconociendo parte de nuestro acuerdo”: Franco Parisi enfrenta a ministros por impuesto a las pymes
    Chile

    “Están desconociendo parte de nuestro acuerdo”: Franco Parisi enfrenta a ministros por impuesto a las pymes

    Alvarado tras cuestionamiento del PDG por impuesto Pyme: “Este es un acuerdo con agrupaciones”

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    El petróleo salta sobre US$ 105 tras escalada en Ormuz y bloqueo entre EE.UU. e Irán
    Negocios

    El petróleo salta sobre US$ 105 tras escalada en Ormuz y bloqueo entre EE.UU. e Irán

    Meta, matriz de Facebook e Instagram, reducirá el 10% de su plantilla apelando a buscar la eficiencia

    CSAV propone a sus accionistas nuevo dividendo eventual por US$97 millones

    Qué son las “parejas de relleno” y cómo identificar si eres solo un “pasatiempo”, según especialistas
    Tendencias

    Qué son las “parejas de relleno” y cómo identificar si eres solo un “pasatiempo”, según especialistas

    Qué se sabe sobre el niño rescatado en Cuba por el FBI tras haber sido “secuestrado” por su progenitor transgénero

    Cuál fue la causa de muerte de Celeste Rivas, la adolescente que fue hallada en el auto del cantante D4vd

    La resignación del DT de Sevilla de Alexis Sánchez tras nueva derrota: “No podemos competir así en primera división”
    El Deportivo

    La resignación del DT de Sevilla de Alexis Sánchez tras nueva derrota: “No podemos competir así en primera división”

    “Pudo sacar su calidad”: en España aprueban el ingreso de Lucas Cepeda en la victoria del Elche ante Atlético de Madrid

    Fernando Zampedri descarta que los árbitros favorezcan a la UC: “El partido pasado tuvimos una expulsión”

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC
    Tecnología

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Curso de programación gratis: Samsung abre inscripciones en Chile

    Google Cloud Next 2026: Google decreta el fin de los chatbots y lanza su nueva IA para empresas

    El libro de Neruda hecho con uniformes de guerra: la joya que la U. de Chile exhibirá por el Mes del Libro
    Cultura y entretención

    El libro de Neruda hecho con uniformes de guerra: la joya que la U. de Chile exhibirá por el Mes del Libro

    La plataforma Spotify revela cuáles son los artistas más escuchados de su historia

    Andrés Di Tella, cineasta: “En Argentina es muy fuerte la idea de que somos un país europeo que por mala suerte está en Sudamérica”

    Rudolf Tamás Metz, analista húngaro: “Orbán hizo demasiado hincapié en política exterior y alianzas simbólicas como con Trump y Meloni“
    Mundo

    Rudolf Tamás Metz, analista húngaro: “Orbán hizo demasiado hincapié en política exterior y alianzas simbólicas como con Trump y Meloni“

    Por qué Trump destituyó al secretario de la Armada de EE.UU. en medio del bloqueo a Irán

    El Tribunal Penal Internacional confirma todos los cargos contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte y lo envía a juicio

    Una cuna vacía en medio de la maternidad
    Paula

    Una cuna vacía en medio de la maternidad

    Datos Paula: cine y teatro donde el cuerpo toma la palabra

    Dip de alcachofas con grana padano