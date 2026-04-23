Comité de Paltas cambia su nombre y abre nueva etapa de desarrollo

La industria de la palta mueve más de US$ 700 millones anuales en el país. Javier Salvo/Aton Chile

El Comité de Paltas anunció oficialmente su cambio de nombre a “Paltas de Chile” y además el inicio de una nueva etapa para el gremio tras más de dos décadas.

En el marco del seminario “Paltas de Chile: origen sostenible, alcance global”, realizado este jueves en Santiago, el presidente del gremio, Francisco Contardo Sfeir, explicó que la nueva identidad busca reflejar el estado actual del sector.

“El paso a ‘Paltas de Chile’ refleja lo que somos hoy: una industria consolidada, consciente de su entorno y exigente consigo misma. Este cambio nos permite proyectar mejor nuestro propósito y fortalecer el vínculo con las personas, construyendo confianza hacia el futuro”, señaló.

En un comunicado, el gremio dijo que la transformación responde al desarrollo que ha experimentado la industria, que actualmente tiene presencia en cerca de 40 mercados internacionales.

En términos productivos, el sector alcanzó 240 mil toneladas en la temporada 2024-2025, su nivel más alto en 15 años, consolidando un piso productivo impulsado por mejoras en gestión, tecnología y eficiencia.

Chile tiene un consumo de palta cercano a los 9 kilos per cápita anual.

A nivel de sostenibilidad, el gremio indicó que el 95% de sus empresas adhiere a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, mientras que el 100% de los campos mide su consumo hídrico y la mayoría ha implementado medidas de optimización. Estos avances han contribuido a posicionar a Chile como referente internacional en sostenibilidad dentro de la industria de la palta.

Según el gremio, el cambio de nombre también busca reforzar el vínculo con el país, en medio de la alta demanda local, con un consumo cercano a los 9 kilos per cápita anual.

La industria de la palta en Chile, considerando producción, exportación, comercialización y toda su cadena asociada, mueve más de US$ 700 millones al año.

“Este es un paso natural en el camino que hemos recorrido. La industria ha crecido, ha elevado sus estándares y ha aprendido a producir de manera más eficiente y responsable. Hoy queremos proyectar ese trabajo hacia adelante, con una identidad que refleja mejor lo que somos y lo que queremos seguir construyendo”, agregó Contardo Sfeir.

Desde el gremio señalaron que esta nueva etapa apunta a seguir promoviendo una producción sustentable, competitiva y de alta calidad, junto con fortalecer su posicionamiento en los mercados internacionales.