Inversión de US$65 millones: los cambios viales que se vienen en San Antonio por proyecto del puerto exterior

El Ministerio de Obras Públicas, a través de su Dirección de Concesiones, ingresó a trámite ambiental la semana pasada un proyecto que pretende modificar la manera en que el transporte ingrese a San Antonio, en el marco del proyecto de megapuerto que se pretende llevar adelante al sur de la ciudad.

La iniciativa, denominada puerto exterior de San Antonio, busca ampliar la capacidad de transporte marítimo de la zona central del país, con un nuevo complejo que se ubicará en una zona vecina a la desembocadura del río Maipo.

Como complemento a esa inversión principal, que se calcula en US$4 mil millones, el MOP pretende ampliar la capacidad logística en las inmediaciones, por lo que busca llevar a cabo un proyecto vial de US$65,5 millones que parte en la Ruta 78, llamada Autopista del Sol, que continúa por el denominado Ramal Acceso al Puerto, que rodea a San Antonio en su zona alta de norte a sur, y que concluye en el límite entre la ciudad puerto y Llolleo.

“El proyecto vial tiene por finalidad ampliar y mejorar el tramo de Ruta 78 que accede a la ciudad de San Antonio, entre enlace Reuss y el acceso al Puerto de San Antonio, y generar nueva infraestructura para mejorar la conectividad del transporte de carga y de pasajeros, incluida su funcionalidad portuaria”, dice la descripción del proyecto del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

La iniciativa contempla una serie de modificaciones a la configuración actual del acceso a San Antonio por el sur: considera una tercera pista por ambos sentidos de la vía troncal, hasta los accesos al puerto; nuevos paraderos y pasarelas; dos nuevos sitios de frenado de emergencia; mejoramiento del enlace Barrancas, reposiciones de estructuras frágiles, obras de paisajismo, pórticos de peaje, mejoramiento de rotondas Curicó y Pablo Neruda, y de avenida Barros Luco, un ramal hacia el puerto exterior de dos pistas por sentido, y mejoramiento de conectividad con la nueva Ruta de la Fruta, que va hacia el sur por la costa.

El EIA advierte que estas obras podrían afectar zonas protegidas de flora y fauna, como los humedales adyacentes al proyecto Ojos de Mar, en la Laguna de Lolleo, y la misma desembocadura del Maipo.

Etapas del proyecto de puerto exterior del Puerto San Antonio.

El proyecto principal de megapuerto, en tanto, se encuentra a la espera del cierre de la licitación internacional a la que llamó la empresa estatal Empresa Portuaria San Antonio (EPSA), encargada de llevarlo adelante.

En febrero pasado, EPSA reprogramó para el próximo 10 de julio la fecha de recepción de las ofertas económicas de la subasta para la construcción del megaproyecto, que estaba programada originalmente para el 6 de marzo.

En noviembre del año pasado se definió una lista con las empresas y consorcios precalificados, compuesta por Van Oord Dredging and Marine Contractors (Países Bajos); Jan De Nul (Bélgica); China Harbour Engineering Company Ltd.; el Consorcio Dragados Sacyr Obras Portuarias (Sacyr y Dragados son españolas); el Consorcio Grupo CRCC (con China Railway Construction Corporation y CRCC Harbour and Channel Engineering Bureau Group, ambas chinas); y el Consorcio Acciona–Hyundai (Acciona Construcción es española y Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd., coreana).