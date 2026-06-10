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    ¿Cuánto vale Soprole? La empresa pidió estudio para saberlo

    En el marco de una reorganización societaria, el controlador de la empresa lechera, el grupo peruano Gloria, solicitó a Link Capital que valorizara sus activos y patrimonio, con el fin de fusionar las sociedades relacionadas en una sola. El análisis situó el valor del patrimonio entre los $834.211 millones y $922.023 millones.

    Por 
    Ignacio Badal
     
    Maximiliano Villena
    24/09/2021 TEMATICAS DE SOPROLE Mario Tellez / La Tercera Mario Tellez

    Este martes la empresa Soprole Inversiones emitió un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) a través del cual el directorio citó a una junta extraordinaria de accionistas para el 26 de junio, cuyo objeto es pronunciarse sobre una reorganización corporativa de sus sociedades relacionadas.

    En 2023 el grupo peruano Gloria concretó la operación de compra de Soprole Inversiones a la neozelandesa Fonterra por un monto cercano a los US$640 millones, y ahora su intención es fusionar la sociedad chilena con su matriz controladora IGC S.A., que será la continuadora legal. Los accionistas que no estén de acuerdo con la figura tendrán derecho a retiro durante los siguientes 30 días después de la asamblea.

    “Además de la fusión, el plan contempla las fusiones de las filiales de la sociedad, Soprole S.A., Sociedad Agrícola y Lechera Praderas Australes S.A. y Comercial Dos Álamos S.A. en IGC S.A., la que, una vez materializado el plan, pasaría a llamarse Soprole S.A.”, dice el documento a la CMF.

    Para el análisis de las consecuencias que esta reorganización podría traer, la mesa directiva contrató al banco de inversión Link Capital Partners como evaluador independiente para realizar un estudio financiero al respecto.

    El precio de Soprole

    Soprole Inversiones, sociedad de inversiones cuyas filiales son Soprole S.A. y Prolesur S.A., participa en los negocios de fabricación, elaboración, importación y exportación de productos lácteos y sus derivados, y contaba con una participación de mercado de 32,6% al cierre del 2025.

    Para marzo de este año, Soprole reportó ingresos por $888.024 millones y ganancias por $44.274 millones. En tanto, sus activos ascendían a $603.884 millones y su deuda financiera neta a $225.869 millones.

    Bajo el método de valorización por flujo de caja descontado, análisis de múltiplos de empresas comparables en bolsa, y el múltiplo implícito de la transacción de venta de Soprole Inversiones a Gloria Foods, el banco asesor estimó que el valor del patrimonio de la chilena -deduciendo la deuda financiera neta- arrojó un rango de $834.211 millones y $922.023 millones.

    En tanto, el valor de IGC -determinado a partir de la participación proporcional de IGC en el valor patrimonial de Soprole Inversiones, y deduciendo la deuda financiera neta individual de IGC y gastos del holding- quedó en un rango de $395.132 millones y $482.847 millones.

    Las sinergias

    Link Capital estimó que la transacción propuesta “contribuye al interés social de Soprole Inversiones S.A. y sus accionistas”, pues “simplifica y optimiza la malla societaria de Grupo Soprole en Chile, generando eficiencias administrativas, financieras y de gestión, y brindando mayor flexibilidad y eficiencia para evaluar y poner en práctica potenciales futuras oportunidades de inversión”.

    Junto con ello, señaló que la operación “permite reducir complejidades societarias y de negocios, integrando negocios y respectivas filiales”; permite la captura de potenciales sinergias operativas y financieras, mediante la reducción de costos directos tales como auditorías y publicaciones, así como de costos indirectos como son la gestión y dedicación de equipos de contabilidad, tributarios, tesorería y legales; y que “la nueva estructura permitirá mejorar procesos internos y facilitar la administración corporativa, manteniendo la continuidad operacional”.

    Link Capital también estimó que las sinergias cuantificables derivadas de la fusión ascienden a aproximadamente $47.000 millones, “equivalentes a aproximadamente un 10% del valor patrimonial de la compañía fusionada. Dichas sinergias debieran beneficiar a los accionistas de la entidad resultante a prorrata de su participación en la sociedad fusionada”.

    Además, explicó que la compañía resultante de la fusión presentará ratios de endeudamiento “sanos de 2,7 veces Ebitda y 0,6 veces patrimonio. Lo anterior deja a la compañía en una posición financiera sólida, consistente con compañías chilenas comparables con clasificaciones de riesgo entre A+ y AA”.

    Más sobre:SoproleLecheGrupo GloriaFinanzasNegociosPulso

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