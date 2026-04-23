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    Jefe de bancada PDG contradice a ministro Alvarado por acuerdo para megarreforma y afirma que incluye impuesto Pyme

    El diputado Juan Marcelo Valenzuela emplazó al gobierno de Kast a “respetar la palabra y los acuerdos” y llamó a dejar “los errores no forzados para el tenis”.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Juan Marcelo Valenzuela / Claudio Alvarado

    El jefe de la bancada de diputados del Partido de la Gente (PDG, Juan Marcelo Valenzuela, rebatió los dichos del ministro del Interior, Claudio Alvarado, sobre el acuerdo para la megarreforma del Ejecutivo y afirmó que sí incluye la demanda del mundo de las Pyme de mantener el impuesto de primera categoría para ese sector en 12,5%.

    Esto, luego que en horas de la mañana el jefe de gabinete del Presidente José Antonio Kast descartó que dicha medida sea parte del compromiso para que la tienda de Franco Parisi se abriera a aprobar la idea de legislar.

    El secretario de Estado sostuvo que el acuerdo del gobierno con el PDG para apoyar el proyecto denominado de Reconstrucción Nacional no implica la conversación respecto a una iniciativa paralela para las Pyme, que en el plan cuentan con el beneficio del crédito tributario que en la práctica reduce la carga impositiva a alrededor de 7%. Y que sí incluye la devolución del monto correspondiente al IVA (19%) por la compra de determinados elementos fundamentalmente orientados en temas de salud, adulto mayor, medicamentos y pañales.

    “A través de un bolsillo electrónico se devuelve ese monto que la familia gaste en esos conceptos. Pero no está dentro del acuerdo de mantener el 12,5%. No está lo de las pymes”, aclaró.

    Horas después, Valenzuela respondió a estas declaraciones del titular del Interior, señalando que “en política hay dos cosas que son fundamentales: uno tiene que ver con el diálogo y lo segundo es con respetar la palabra y respetar los acuerdos. Dejemos los errores no forzados para el tenis”.

    “Ayer concurrimos en un punto de prensa para todo Chile con un ministro de Estado al lado y toda la bancada del PDG reunida con la finalidad de aprobar la idea de legislar de la ley miscelánea a cambio de que a la clase media se le entregará primero tributo de las Pymes en un 12,5% de manera permanente. Segundo, la devolución del IVA de los medicamentos. Tercero, la devolución del IVA a los pañales”, detalló.

    Y señaló que esperan que “el gobierno y sus ministros se pongan de acuerdo y respeten aquello que le comunicamos a todo Chile”.

    Más sobre:Juan Marcelo ValenzuelaClaudio AlvaradoPDGGobiernoMegarreformaReconstrucción Nacional

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