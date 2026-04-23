Gobierno aclara que acuerdo con PDG no incluye impuesto Pyme y que norma de IA en propiedad intelectual podría dinamizar algunos sectores

Ministro del Interior recordó que mantención de impuesto a las pyme fue promesa de campaña de José Antonio Kast.

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, abordó esta mañana la demanda del mundo de las Pyme de mantener el impuesto de primera categoría para ese sector en 12,5%, una promesa de campaña de José Antonio Kast.

“El presidente de la República, durante su campaña, siempre manifestó que esas tasas no se iban a modificar. Y el punto es en la oportunidad en que se toma esa decisión, pero no hay discusión en el fondo”, dijo Alvarado en conversación con T13 Radio.

El secretario de Estado aclaró también que el acuerdo del gobierno con el Partido de la Gente (PDG) para apoyar la Megarreforma no implica la conversación respecto a un proyecto paralelo para las Pyme, que en el Plan de Reconstrucción Nacional cuentan con el beneficio del crédito tributario que en la práctica reduce la carga impositiva a alrededor de 7%.

En su explicación, Alvarado dijo que el acuerdo con el partido que lidera Franco Parisi está relacionado más bien con la devolución del monto correspondiente al IVA (19%) por la compra de determinados elementos fundamentalmente orientados en temas de salud, adulto mayor, medicamentos y pañales.

Franco Parisi, líder del PDG.

“Y a través de un bolsillo electrónico se devuelve ese monto que la familia gaste en esos conceptos. Pero no está dentro del acuerdo de mantener el 12,5%. No está lo de las pymes, digamos”, sostuvo.

Alvarado afirmó también que el compromiso es que ese proyecto que se negoció con el PDG se tramite este mismo año. “Pero es un proyecto, a mi juicio, mirando experiencias legislativas, que debería ser de fácil despacho. Quién se va a oponer al beneficio de las personas”, comentó.

Propiedad intelectual

Claudio Alvarado también fue consultado por un artículo del proyecto de Megarreforma sobre Inteligencia artificial, el cual que permite reproducir y distribuir obras sin autorización ni pago a su autor, a escala masiva.

Se trata de la misma norma, con exactamente el mismo texto, de una iniciativa que intentó empujar la administración Boric, pero que fue desechada.

Sin entrar en demasiados detalles, el jefe de gabinete dijo que, de acuerdo con la visión del Ministerio de Hacienda, esta iniciativa podría dinamizar “ciertas cosas en determinados sectores” y que bajo esa lógica “podría construir”.

Con todo, el ministro del Interior afirmó que se trata de una conversación “abierta” y espera que en el debate parlamentario hayan puntos de acuerdo que permitan corregir o mejorar esa iniciativa