SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    LinkedIn nombra a Daniel Shapero nuevo CEO

    El ejecutivo será responsable de la gestión general de la firma, incluyendo el liderazgo del equipo ejecutivo, y reportará a Ryan Roslansky en su rol como EVP de LinkedIn y Microsoft Office.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    LinkedIn nombra a Daniel Shapero nuevo CEO Juliana Sohn

    LinkedIn informó cambios en su estructura ejecutiva, designando con efecto inmediato a Dan Shapero como Chief Executive Officer de la compañía.

    El ejecutivo será responsable de la gestión general de la red profesional, incluyendo el liderazgo del equipo ejecutivo, y reportará a Ryan Roslansky en su rol como EVP de LinkedIn y Microsoft Office.

    En paralelo, Mohak Shroff asumirá una nueva posición como Presidente de Platforms & Digital Work, también reportando a Roslansky, dijo la firma en un comunicado.

    En este cargo, estará a cargo de liderar la estrategia tecnológica y la innovación de largo plazo tanto en LinkedIn como en las áreas que Roslansky supervisa en Microsoft, con foco en iniciativas vinculadas al futuro del trabajo.

    Desde la compañía indicaron que, pese a los cambios en el liderazgo, la misión se mantiene sin modificaciones: conectar a los profesionales del mundo para hacerlos más productivos y exitosos.

    El nuevo CEO se unió a la empresa en 2008 y desde entonces ha desempeñado roles de liderazgo en todas las áreas de negocio de LinkedIn.

    Anteriormente, fue director de Operaciones, responsable de los equipos globales de ventas, soporte, operaciones y marketing de LinkedIn. Antes de eso, Dan fue Vicepresidente de Producto y ocupó puestos de liderazgo gestionando equipos globales en ventas y gestión de productos.

    Antes de unirse a LinkedIn, Dan fue consultor de gestión en Bain & Company y emprendedor de startups. Dan tiene un MBA de la Harvard Business School y una licenciatura en Matemáticas Aplicadas de la Universidad Johns Hopkins.

    LinkedIn señaló además que cuenta con ingresos anuales superiores a US$19.000 millones, más de 1.300 millones de miembros y 70 millones de empresas en su plataforma, destacando el tamaño de la red y las oportunidades de crecimiento hacia adelante.

    La reorganización de la cúpula directiva, con efecto inmediato, se produce en un momento en el que LinkedIn busca afianzar su papel en el centro de una fuerza laboral transformada por la IA. La plataforma representó el 6,3% de los ingresos anuales de Microsoft en 2025, según Reuters.

    “La IA va a transformar la forma en que las personas trabajan y crecen en sus carreras más rápido de lo que la mayoría de la gente espera”, dijo Roslansky.

    Más sobre:LinkedinDaniel ShaperoEjecutivos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Sujeto es detenido tras intentar sobornar a Carabineros: les ofreció $60 mil para que no le cursaran una infracción

    Zelenski apela a Trump, Xi y Modi para que pidan a Putin parar la guerra en Ucrania

    Por qué la guerra en Irán podría subir el precio de los condones hasta un 30%, según el principal productor mundial

    Irán asegura haber recibido un primer ingreso por el pago de tasas al paso de buques en el estrecho de Ormuz

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Lo más leído

    1.
    Lo que la reforma de Kast no incluye: TMC, APV, licencias de conducir, migrantes y límite a gratuidad

    Lo que la reforma de Kast no incluye: TMC, APV, licencias de conducir, migrantes y límite a gratuidad

    2.
    Joaquín Cortez debuta en Super de Pensiones: borrador de nuevo régimen de inversiones de AFP se conocerá entre mayo y junio

    Joaquín Cortez debuta en Super de Pensiones: borrador de nuevo régimen de inversiones de AFP se conocerá entre mayo y junio

    3.
    Pablo García dice que medidas como la eliminación del cobro de contribuciones para la tercera edad son un “riesgo” injustificado

    Pablo García dice que medidas como la eliminación del cobro de contribuciones para la tercera edad son un “riesgo” injustificado

    4.
    Isapres registran su mejor balance en cinco años: ganan $14 mil millones en 2025, pero persiste resultado operacional en rojo

    Isapres registran su mejor balance en cinco años: ganan $14 mil millones en 2025, pero persiste resultado operacional en rojo

    5.
    CDE rechaza demanda de Blumar y niega “expropiación regulatoria” por cambios en Ley de Fraccionamiento Pesquero

    CDE rechaza demanda de Blumar y niega “expropiación regulatoria” por cambios en Ley de Fraccionamiento Pesquero

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 23 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 23 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Maratón de Santiago 2026: revisa los cortes de tránsito, desvíos del transporte y horario del Metro

    Maratón de Santiago 2026: revisa los cortes de tránsito, desvíos del transporte y horario del Metro

    Sujeto es detenido tras intentar sobornar a Carabineros: les ofreció $60 mil para que no le cursaran una infracción
    Chile

    Sujeto es detenido tras intentar sobornar a Carabineros: les ofreció $60 mil para que no le cursaran una infracción

    Temblor hoy, jueves 23 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Poduje dice que solicitará a las FF.AA. devolución de terrenos para construir viviendas: “No me parece que sea su función hacer negocios inmobiliarios”

    LinkedIn nombra a Daniel Shapero nuevo CEO
    Negocios

    LinkedIn nombra a Daniel Shapero nuevo CEO

    Hacienda cifra en casi US$2 mil millones gasto fiscal que ya se ha recortado de US$ 3 mil millones comprometidos para 2026

    Megarreforma: costo fiscal alcanza peak de 0,71% del PIB al cuarto año y expertos dudan de compensación por mayor crecimiento económico esperado

    Por qué la guerra en Irán podría subir el precio de los condones hasta un 30%, según el principal productor mundial
    Tendencias

    Por qué la guerra en Irán podría subir el precio de los condones hasta un 30%, según el principal productor mundial

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    A qué países podrá vender armas Japón, tras levantar la prohibición impuesta después de la Segunda Guerra Mundial

    “Fichajes de escaso impacto”: Pisa despide al director deportivo que llevó a Felipe Loyola
    El Deportivo

    “Fichajes de escaso impacto”: Pisa despide al director deportivo que llevó a Felipe Loyola

    A 10 años de ganar la Premier League: las razones que marcan la caída del Leicester a la tercera categoría del fútbol inglés

    La fuerte crítica de histórico de la selección de Uruguay al proceso de Marcelo Bielsa: “No me gustó el ambiente”

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC
    Tecnología

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Curso de programación gratis: Samsung abre inscripciones en Chile

    Google Cloud Next 2026: Google decreta el fin de los chatbots y lanza su nueva IA para empresas

    Michael Jackson en llamas: el accidente en un rodaje que cambió su vida para siempre
    Cultura y entretención

    Michael Jackson en llamas: el accidente en un rodaje que cambió su vida para siempre

    Las actividades por el Día Internacional del Libro 2026: guía imperdible de ferias, charlas y regalos para celebrar

    Sticky Fingers regresa a Chile con show en el Teatro Caupolicán

    Zelenski apela a Trump, Xi y Modi para que pidan a Putin parar la guerra en Ucrania
    Mundo

    Zelenski apela a Trump, Xi y Modi para que pidan a Putin parar la guerra en Ucrania

    Irán asegura haber recibido un primer ingreso por el pago de tasas al paso de buques en el estrecho de Ormuz

    Dos sujetos detenidos deja robo frustrado a centro comercial de Maipú

    Datos Paula: cine y teatro donde el cuerpo toma la palabra
    Paula

    Datos Paula: cine y teatro donde el cuerpo toma la palabra

    Dip de alcachofas con grana padano

    Una jornada para pensar la moda: así será “Tributo a la Moda y su Historia”