LinkedIn nombra a Daniel Shapero nuevo CEO

LinkedIn informó cambios en su estructura ejecutiva, designando con efecto inmediato a Dan Shapero como Chief Executive Officer de la compañía.

El ejecutivo será responsable de la gestión general de la red profesional, incluyendo el liderazgo del equipo ejecutivo, y reportará a Ryan Roslansky en su rol como EVP de LinkedIn y Microsoft Office.

En paralelo, Mohak Shroff asumirá una nueva posición como Presidente de Platforms & Digital Work, también reportando a Roslansky, dijo la firma en un comunicado.

En este cargo, estará a cargo de liderar la estrategia tecnológica y la innovación de largo plazo tanto en LinkedIn como en las áreas que Roslansky supervisa en Microsoft, con foco en iniciativas vinculadas al futuro del trabajo.

Desde la compañía indicaron que, pese a los cambios en el liderazgo, la misión se mantiene sin modificaciones: conectar a los profesionales del mundo para hacerlos más productivos y exitosos.

El nuevo CEO se unió a la empresa en 2008 y desde entonces ha desempeñado roles de liderazgo en todas las áreas de negocio de LinkedIn.

Anteriormente, fue director de Operaciones, responsable de los equipos globales de ventas, soporte, operaciones y marketing de LinkedIn. Antes de eso, Dan fue Vicepresidente de Producto y ocupó puestos de liderazgo gestionando equipos globales en ventas y gestión de productos.

Antes de unirse a LinkedIn, Dan fue consultor de gestión en Bain & Company y emprendedor de startups. Dan tiene un MBA de la Harvard Business School y una licenciatura en Matemáticas Aplicadas de la Universidad Johns Hopkins.

LinkedIn señaló además que cuenta con ingresos anuales superiores a US$19.000 millones, más de 1.300 millones de miembros y 70 millones de empresas en su plataforma, destacando el tamaño de la red y las oportunidades de crecimiento hacia adelante.

La reorganización de la cúpula directiva, con efecto inmediato, se produce en un momento en el que LinkedIn busca afianzar su papel en el centro de una fuerza laboral transformada por la IA. La plataforma representó el 6,3% de los ingresos anuales de Microsoft en 2025, según Reuters.

“La IA va a transformar la forma en que las personas trabajan y crecen en sus carreras más rápido de lo que la mayoría de la gente espera”, dijo Roslansky.