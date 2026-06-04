Cencosud inicia construcción de edificio de renta residencial en mall de La Florida

Cencosud, a través de su filial de centros comerciales, Cenco Malls, inició la construcción de su primer multifamily, con el que debutará en el mercado de renta residencial. El proyecto considera una inversión de US$ 20 millones.

El edificio se está construyendo a un costado de Cenco Florida, cercano a metro Mirador. De acuerdo a lo informado anteriormente por la compañía, este contará con 297 departamentos, en un total de 22 mil metros cuadrados de superficie arrendable.

Se espera su entrega para mediados del 2028.

Con el proyecto, Cencosud está en búsqueda de complementar la oferta de Cenco Florida, diversificando la base de ingresos de la compañía, según relató la compañía a sus inversionistas en Buenos Aires en noviembre del año pasado.

Cenco Florida además suma otro tipo de proyectos que buscan posicionar a este mall como “un nuevo polo urbano para la comuna”. Por ejemplo, la construcción un parque dentro del mismo terreno de 25 mil m2; una renovada área gastronómica que estará conectada a dicho parque; y un nuevo centro médico.

Cabe mencionar que Cencosud tiene un plan de inversión para este 2026 de US$600 millones, donde el 70% se concentrará en la aperturas y renovación de tiendas, expansión y remodelación de centros comerciales y otros proyectos en greenfield, como es el caso del multifamily en la comuna de La Florida.