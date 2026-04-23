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    Romero defiende megaproyecto de Kast y afirma: “Con esta reforma se está volviendo a la lógica de gobiernos de la Concertación”

    El militante republicano y presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja descartó que el espíritu del proyecto de ley de Reconstrucción Nacional del Ejecutivo contenga “normas hiper neoliberales o revolucionarias”.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Diputado Agustín Romero, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara. FOTO: DEDVI MISSENE. Dedvi Missene

    El diputado republicano y presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, Agustín Romero, defendió la esencia de la megarreforma del gobierno del Presidente José Antonio Kast que ingresó ayer miércoles al Congreso.

    El proyecto denominado de Reconstrucción Nacional contiene cinco ejes principales que abarcan desde una mayor competitividad tributaria; el fortalecimiento del empleo formal; facilitación regulatoria; certeza jurídica y la contención del gasto público.

    En diálogo con radio ADN, respaldó la iniciativa del Ejecutivo al señalar que “obviamente que cuando uno compara una reforma pro crecimiento versus una reforma recaudatoria, nos encontramos con una diferencia fundamental” y que “lo que le hizo mejor al país en su minuto, fue precisamente haber tenido políticas que fueran pro crecimiento”.

    “Eso fue durante los años 90. Yo creo que nadie me puede decir que durante los años 90 a Chile no le fue bien. Y lo que nosotros, al menos yo estoy viendo en esta reforma, es que se está volviendo un poco a la lógica de los gobiernos de la Concertación”, afirmó.

    Y luego agregó: “Ni siquiera estamos hablando de que estamos poniendo normas hiper neoliberales, digamos, revolucionarias. Acá no se está presentando una rebaja tributaria de impuestos de primera categoría top en el mundo, es para quedar en el promedio de los países de la OCDE”.

    En ese sentido, Romero señaló que “aquí lo que se está tratando de ordenar es la economía, ordenar los incentivos, hacia las fórmulas que nos permitieron crecer al 5% o más. Entonces, eso es a lo que está apuntando en esta reforma”.

    El presidente de la Comisión de Hacienda sostuvo que aquellos que están a favor de la megarreforma “estamos en la lógica del crecimiento. Nosotros estamos apuntando al crecimiento y nuestro indicador no está puesto en la parte recaudación, está puesto en la parte crecimiento”.

    El parlamentario oficialista, además, se refirió a la acusación de legisladores de oposición que señalan que la reforma beneficiaría a algunas autoridades vinculadas con empresas y dijo que estaría dispuesto a apoyar una norma transitoria para evitar un supuesto conflicto de intereses.

    “Por supuesto, no voy a hipotecar el futuro de una reforma pro crecimiento para 20 millones de chilenos por un capricho que tenga la oposición, que no está aportando absolutamente nada”, enfatizó.

    Más sobre:Agustín RomeroComisión de HaciendaMegarreformaReconstrucción NacionalGobiernoJosé Antonio KastPartido Republicano

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