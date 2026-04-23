Informe USS-Equifax: total de montos impagos llega a su mayor nivel desde la pandemia

La cantidad de personas atrasadas con el pago de una deuda durante el primer trimestre se mantuvo similar al reporte de la última parte del año, según reportó el reciente informe elaborado por la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián (USS) en conjunto con Equifax. Sin embargo, el detalle de los montos morosos mostró alzas.

La tasa de morosidad, que mide el nivel de número de morosos en relación con la población mayor de 18 años, fue de 25,2%, igual que en el cuarto trimestre del 2025. Sin embargo, en la variación trimestral subió 1,1% y creció en 2,6% en doce meses.

En número de personas, los morosos llegaron a 4.011.868 personas, su mayor nivel desde el primer trimestre del 2024 (4.045.945 personas).

Respecto al monto, la deuda morosa llegó a US$10.828 millones, lo que equivale a un 2,93% del PIB. La cifra representa una subida de un 15% en doce meses y equivale a US$1.412 millones adicionales respecto de hace un año. Es su nivel más alto desde el reporte al tercer trimestre del 2021 (US$11.161 millones) y el monto total de mora anotó cinco trimestres consecutivos de alza.

En promedio, la mora llegó a $2.514.194, subió por cuatro trimestres consecutivos y tocó su monto más alto desde el último trimestre del 2021 ($2.538.566). En doce meses, la mora promedio subió 7,1%.

Los montos que deben

Al desagregar por tramo de mora, se encuentra que el número de morosos aumentó en casi todos los segmentos.

La distribución de las personas en mora muestra que la mayor concentración aún se ubica en los tramos intermedios, principalmente entre $100 mil y $3 millones, donde se encuentra el 64,7% de los casos de morosidad, resaltan los autores del informe.

Sin embargo, el crecimiento más dinámico se produce en los niveles más altos. Mientras las personas con compromisos pendientes menores o iguales a $100 mil disminuyeron 3,7% en doce meses, quienes mantienen obligaciones superiores a $3 millones aumentaron 10,7% en el mismo período, registrando el mayor incremento entre todos los tramos de mora.

El perfil de quienes deben

El número de personas con deudas impagas aumentó en todos los grupos socioeconómicos, con el mayor incremento en los segmentos más vulnerables entre el último trimestre del año pasado y el del primero del año: ABC1 (+0,4%), C2 (1,1%), C3 (1,1%), D (1,3%) y E (1,4%).

Sin embargo, en doce meses, la tendencia cambió, con los grupos más pudientes encabezando la subida. ABC1 (+4%), C2 (3,7%), C3 (2,8%), D (2,2%) y E (1,9%).

En términos de magnitud, el grupo D concentra actualmente 1.694.318 personas en mora, mientras que el grupo E registra 445.755 morosos. Por su parte, en el grupo socioeconómico E, la mora promedio alcanza $1.500.316 y equivale a 5,1 veces su ingreso mensual, la ratio más alta entre todos los segmentos.

En contraste, los grupos de mayores ingresos registran montos promedio más altos en términos absolutos. Por ejemplo, el grupo ABC1 presenta una mora promedio de $5.262.151, pero enfrenta una menor presión relativa sobre su ingreso (1,5 entre ratio mora e ingresos), lo que evidencia una mayor vulnerabilidad financiera en los segmentos de menores recursos. Del grupo ABC1 hay 381.548 personas.

El informe también muestra que el número de personas con compromisos impagos cayó, entre trimestres, en la mayoría de los tramos de edad durante el último trimestre, con excepción del grupo de 60 años o más, que registró el único aumento en la cantidad de morosos, alcanzando 709.147 personas. En un horizonte de doce meses, el mayor incremento se observó entre los jóvenes de 18 a 24 años.

Por otra parte, los mayores niveles de morosidad se concentran en los grupos de edad intermedia. Las personas entre 45 y 59 años presentan la mora promedio más alta, con $3.010.098, seguidas por el grupo de 30 a 44 años, cuya mora promedio alcanza $2.855.635. En este último segmento, los compromisos pendientes han crecido 14,7% en términos reales en los últimos dos años, acercándose progresivamente a los niveles históricamente registrados por los adultos de mayor edad.

El comportamiento de los morosos

El informe también advierte una alta persistencia de la morosidad. Durante el primer trimestre de 2026, el número de morosos permanentes, personas que acumulan al menos 12 meses consecutivos con compromisos impagos, representó el 73% del total de personas en mora y alcanzó 2,9 millones de casos. Este grupo aumentó 1,1% en el último trimestre y registró un crecimiento leve de 0,5% en doce meses entre los morosos permanentes.

En contraste, los morosos intermitentes, quienes entran y salen de la morosidad, mostraron el mayor dinamismo, con un alza de 5,9% trimestral y un incremento de 9,1% en doce meses, equivalente a 69.294 personas adicionales.

Por su parte, el número de nuevos morosos disminuyó 11,2% en el trimestre, aunque en términos anuales aumentó 7,9%, lo que equivale a 18.636 personas más que hace un año.

A quiénes se le deben

El informe también resaltó las deudas de las personas con el sistema bancario. Si bien el retail también registró aumentos, la banca presentó el mayor crecimiento en número de documentos en mora, con un alza de 4,9% en doce meses, mientras que el retail aumentó 1,7% en el mismo período.

En términos de volumen, el retail concentra actualmente 2.421.840 documentos en mora, mientras que la banca registra 1.399.264. Sin embargo, el monto total de compromisos pendientes es significativamente mayor en el sistema bancario, que acumula $5.063 mil millones, casi el doble del registrado en el retail, que alcanza $2.845 mil millones.

En cuanto al monto de las obligaciones impagas, este creció en ambos sectores durante los últimos doce meses: 19,1% en el retail y 7,4% en la banca, lo que evidencia una mayor presión financiera asociada al crédito, especialmente en el sistema bancario.