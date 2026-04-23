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    Desbordes critica a diputados que no apoyaron proyecto de Escuelas Protegidas y dice que “son cómplices” de la violencia

    “Si algún parlamentario que dice ser de centro derecha o derecha se opone, yo creo que debería pensar cuál es su ubicación en el hemiciclo, nada más”, agregó también el jefe comunal, refiriéndose a los diputados de su sector que se abstuvieron de cerrar el debate de la iniciativa.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Desbordes critica a diputados que no apoyaron proyecto de Escuelas Protegidas y dice que “son cómplices” de la violencia DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, criticó a los diputados que no mostraron su apoyo a la discusión del proyecto de ley de Escuelas Protegidas, el que terminó por ser aprobado este martes en la Cámara de Diputados para pasar a ser discutido en el Senado.

    “Todos los que vemos el debate parlamentario hemos escuchado estos días parlamentarios de oposición e incluso algunos de gobierno señalar que los beneficios sociales no se pueden perder por una condena penal”, comenzó señalando.

    “Primero, algunos que dicen que hay que atender el origen de la violencia. Otros que señalan que esta es una ley que criminaliza la protesta. Todas esas son frases que no sólo son condescendientes, son cómplices, porque lo que buscan es finalmente que la violencia se siga justificando o se siga realizando por grupos muy minoritarios que atentan contra la democracia”, añadió al respecto.

    Por otro lado, también abordó las críticas del diputado republicano Cristián Araya a sus pares Ximena Ossandón, Juan Carlos Beltrán y Jorge Guzmán por abstenerse de cerrar el debate del proyecto de Escuelas Protegidas, que fue finalmente aprobado y despachado al Senado.

    “Hoy (martes) pudimos despachar al Senado el proyecto que fortalece la seguridad en las salas de clases, pero a la oposición obstruccionista se le sumaron dos RN y un Evópoli que rechazaron/abstuvieron frente a la solicitud de cierre del debate”, alertó Araya.

    Al respecto, Desbordes señaló que “ningún parlamentario de Chile Vamos o de las coaliciones que apoyan al actual gobierno debería abstenerse o estar en desacuerdo con las sanciones que se implementan a quienes ejercen la violencia en los establecimientos”.

    Si algún parlamentario que dice ser de centro derecha o derecha se opone, yo creo que debería pensar cuál es su ubicación en el hemiciclo, nada más”, agregó sobre esta situación.

    Toma en el Liceo de Aplicación

    El jefe comunal también criticó la toma en el Liceo de Aplicación que se desarrolló durante la jornada del miércoles.

    Ese día, cerca de 200 estudiantes tomaron el establecimiento en protesta a las deficientes condiciones del lugar y la aprobación del proyecto de Escuelas Protegidas.

    Aunque en la tarde gran parte de los alumnos había abandonado el lugar de forma pacífica, un grupo de 10 estudiantes se negaron a deponer la ocupación. Por lo anterior, llegaron al lugar la directora del SLEP Santiago Centro, Paulina Retamales, y el delegado presidencial Germán Codina. Tras sostener conversaciones con los escolares, la toma fue depuesta.

    Yo creo que una toma no es nunca una solución. Paralizaron clases, perdieron clases el día entero en dos establecimientos. Ojalá la recuperación del establecimiento vuelva a hacerse en menos de una hora. Y bueno, yo espero que no ocurran estos hechos, pero cuando ocurren, que sean rápidamente desalojados”, señaló el jefe comunal.

    El diálogo es bienvenido. Los estudiantes tiene todo el derecho a manifestarse. Los estudiantes pueden plantear su opinión, el desacuerdo con la norma. Está bien”, continuó.

    “Ahora, yo siempre parto de la premisa ´el que nada hace, nada teme´. Si un estudiante está disconforme porque se pueda perder la gratuidad cuando ha sido condenado después de un juicio, después de pruebas, etc., por usar la violencia extrema, es porque ese estudiante o tiene pensado usar la violencia extrema o porque ese estudiante es condescendiente y hasta cómplice con la violencia extrema”, concluyó al respecto.

    Mientras tanto, este jueves se han desarrollado nuevas manifestaciones en las cercanías del establecimiento.

    Lee también:

    Más sobre:Mario DesbordesEscuelas ProtegidasLiceo de AplicaciónManifestacionesVotación

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