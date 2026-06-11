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    “Me han escrito de todo el mundo”: el gesto de figura de Copiapó que lo transforma en el Tim Payne chileno

    Agustín Ortiz, defensor de Copiapó, se ganó la admiración de distintos rincones del planeta. La imagen suya apareciendo de sorpresa en el cumpleaños de un pequeño hincha atacameño le cambió la vida.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Agustín Ortiz y el pequeño Matías, el día del encuentro.

    Agustín Ortiz pasó del virtual anonimato futbolístico a convertirse en una celebridad de las redes sociales. El defensor de Deportes Copiapó es reconocido en todo el mundo. No por alguna jugada o un gol, sino por un gesto que retrata plenamente su humanidad.

    El zaguero formado en Colo Colo apareció de sorpresa en el cumpleaños de un pequeño hincha del equipo atacameño, que soñaba conocerlo. De hecho, antes de apagar las velas, cumple el rito de pedir los tres deseos. “Conocer al Ortiz de Copiapó”, se le escucha decir. Es en ese momento en que el futbolista entra a escena. Ambos se funden en un abrazo. La emoción y las lágrimas los desbordan.

    “Me han escrito de todo el mundo”: el gesto de figura de Copiapó que lo transforma en el Tim Payne chileno

    La acción tardó poco en viralizarse en las redes sociales. Su cuenta en Instagram (@agustin.ortiz4) creció exponencialmente. Pasó de tener 6.500 seguidores a sumar más de 41 mil. Ha sumado followers de todo el mundo. Tampoco son menores las réplicas que ha tenido el emocionante encuentro.

    El zaguero prefiere rescatar la esencia del encuentro, al que, como en todo cumpleaños, llegó con un regalo: una camiseta. “A mí siempre me dieron lo mismo los seguidores, pero he sentido el cariño de la gente. Hasta hoy me hablan, me mandan mensajes. He tratado de responder los mensajes, pero esto ya se desbordó. El celular me está consumiendo. Lo dejé un poquito de lado en estos días, porque, de verdad, la situación se fue un poco de las manos”, explica a El Deportivo.

    Ortiz aclara que no es primera vez que se presenta en una celebración similar. “Lo hago desde 2020, cuando llegué al club, solo que ahora grabaron y el papá lo subió a Tiktok. Y ahí se viralizó. Antes, pasaba inadvertido”, sostiene.

    Después, dice que hay varias motivaciones que explican su presencia en el cumpleaños del pequeño Matías Álvarez. “Tengo un hijo de 10 años, Cristóbal. Vivo lejos de él. Si un papá me habla diciéndome que su hijo está de cumpleaños. Entonces, lo veo reflejado en él. Veo a mi hijo en ellos. Los niños son el futuro, lo que importa. Que los adultos me critiquen me da lo mismo. En cambio, ellos no”, justifica.

    “Me invitaron a la celebración del Mati. Era llegar a verlo. Y cuando llegue estaban cantándole. Cuando estaba a punto de apagar la vela dice ‘quiero conocer al Ortiz’. Ahí me entró la sensibilidad. Volví al momento de cuando soñaba jugar. Y concluí que ha valido la pena jugar fútbol”, valora.

    El sueño inconcluso

    Ortiz siente, también, que de esta forma está saldando un sueño inconcluso. “Yo también imaginé esto. Soy hincha de Colo Colo. Mis papás me llevaban el estadio. La primera vez que me llevaron al estadio, el 2006, me faltaron solo tres autógrafos: Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Arturo Sanhueza. No salieron por el lado que estaba yo. Por eso si un papá me lo pide, voy a a tratar de hacerlo. Obviamente, si tengo tiempo. En Copiapó la gente me ha tratado bien. Es devolver el cariño”, enfatiza.

    La cosecha es el cariño. “Me ha hablado gente de toda Sudamérica y del mundo mandándome saludos, buenas vibras. Me lo tomo con tranquilidad. He visto varios comentarios de gente a la que le ha pasado otra cosa. No todos tenemos el mismo tiempo o la misma disposición. Yo la tengo, vengo de abajo. Fui uno de los hinchas que pedía autógrafos”, recuerda.

    A sus ídolos de niño pudo conocerlos como adulto. “Contra Sanhueza jugué después, cuando estaba en Fernández Vial. Le pedí una foto. Con Vidal también me tocó jugar en contra y todo bien. Para mí es el mejor de Chile”, refleja.

    “Siempre que llega la gente a verme, a pedirme fotos, no puedo decir que no. Pasé por pedir autógrafos, fui pelotero, por todo lo que un futbolista”, recuerda, de su pasado.

    También aborda el transcurso de su carrera. “En Colo Colo me faltó haber jugado un partido de campeonato o Copa Chile. Debute en la Copa Fox, el día de mi cumpleaños, con Mario Salas. Me mandaron al préstamo al tiro. Fui el jugador Sub 20 con más minutos ese año. Volví en un mal momento. Me tuvieron entrenando con la Sub 17. Un poco molesto, decidí volver a Copiapó. No me llamaron. Está esa espina tengo”, resume.

    Más sobre:Agustín OrtizCopiapóDeportes CopiapóPrimera BMatías ÁlvarezFútbolFútbol Nacional

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