Homicidio en La Pintana: sujeto pierde la vida tras ser baleado en plena vía pública

Una persona perdió la vida en horas de la madrugada, luego de ser baleada en plena vía pública en la comuna de La Pintana.

Los hechos se registraron en la población Santo Tomás alrededor de las 1:30 de la mañana, cuando la víctima fue baleada por desconocidos.

Según detalló el fiscal ECOH, Alberto Ríos, “se constituyó en el sitio del suceso personal de ECOH y de la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones. Se empadronó un testigo quien señaló que aproximadamente a las 1:30 horas de la noche sintió un disparo y que este es el que habría ocasionado la muerte de la víctima”.

“Se encontró una víctima fallecida con un impacto balístico que fue el que le causó la muerte y se están empadronando testigos y levantando evidencia audiovisual del sitio del suceso para dar con la individualización de él o los imputados”, añadió.

Por el momento se desconocen las razones tras el ataque.