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    Tras visita del delegado presidencial de la RM: toma en el Liceo de Aplicación concluye de forma pacífica y sin detenidos

    Los últimos alumnos que quedaban al interior del emblemático establecimiento de Santiago Centro, abandonaron el recinto tras conversar con el delegado presidencial Germán Codina y la directora del SLEP Santiago Centro, Paulina Retamales.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    En horas de la tarde de este miércoles, finalmente se puso fin a la toma que afectó durante la jornada al Liceo de Aplicación, realizada por estudiantes del establecimiento emplazado en el centro de Santiago.

    Todo comenzó durante la mañana, cuando un grupo de 200 estudiantes procedió a la toma de las dependencias del emblemático liceo ubicado en Av. Ricardo Cumming, lo que obligó a la suspensión de las actividades académicas y administrativas.

    La manifestación, según datos preliminares, se produjo por deficientes condiciones estructurales del recinto, además del rechazo a la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de Escuelas Protegidas, el cual apunta a fortalecer la seguridad en los establecimientos educacionales dándoles mayores atribuciones, y permitiendo, entre otras cosas, la revisión de mochilas y la instalación de pórticos detectores de metales.

    Y aunque tras sostener conversaciones iniciales con autoridades la gran mayoría de los estudiantes abandonó de manera pacífica el recinto, el Liceo de Aplicación no regresó de inmediato a la normalidad, ya que un grupo de 10 estudiantes -representantes del centro de alumnos- se negó a deponer la ocupación de forma voluntaria.

    Así, en horas de la tarde, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro solicitó el desalojo de las dependencias a Carabineros, lo que, sin embargo, no alcanzó a concretarse.

    Hasta el lugar se desplazaron el delegado presidencial de la RM, Germán Codina, y la directora del SLEP Santiago Centro, Paulina Retamales, quienes conversaron con los escolares y lograron que pusieran fin a la ocupación, de forma pacífica y sin que se registraran detenidos.

    En el lugar, el delegado Codina destacó que hizo un recorrido con los estudiantes por el interior del liceo, con los cuales “tuvimos una conversación, un diálogo distendido, donde ellos también pudieron entender la postura de la autoridad”.

    “Lo que hemos hecho es, no solamente un recorrido, sino que, sobre todo, escucharnos. Sabemos que hay un clamor histórico y es el de recuperar la educación pública. Lo único que le pedimos a esos estudiantes, que muchas veces, lamentablemente, justamente hay personas que tratan de manipular sus sueños, es que entiendan que sólo a través del diálogo, y no de las tomas, vamos a lograr construir una mejor educación pública para construir mejores condiciones para todas y todos los estudiantes de nuestro país”, agregó el delegado presidencial.

    Asimismo, aprovechó la ocasión para hacer un llamado a entender que el proyecto Escuelas Protegidas que se discute en el Congreso, “lo que busca es esto, que las comunidades educativas puedan crecer, que germinen en un espacio donde haya tranquilidad y sobre todo que esos niños, niñas y adolescentes que hoy día probablemente se enfrentan a una sociedad que tiene muchos espacios de violencia, si no es a través de las redes sociales, si no es a través de problemas de convivencia en los barrios”.

    En tanto, la directora del SLEP Santiago Centro, Paulina Retamales, indicó que este jueves las clases se realizarán de manera normal en el recinto.

    “Hay una jornada de reflexión propuesta por el Centro de Estudiantes y acogida por el equipo directivo del establecimiento, la cual se va a llevar a cabo al inicio de la jornada escolar para luego continuar con las clases con normalidad”, sostuvo.

    Y requerida por los daños que habría generado la toma en el liceo, la autoridad informó que “son daños mínimos en una mampara en el ingreso (por un pelotazo), que eso es de resolución sencilla, pero queremos destacar el diálogo, la apertura a conversar y de resolver esto”.

    Más sobre:Liceo de AplicacióntomaGermán CodinaSLEPDelegación Presidencial

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