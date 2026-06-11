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    El jefe de DD.HH. de la ONU pide a Estados Unidos “repensar” su política migratoria para un Mundial de Fútbol “digno y seguro”

    El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha instado a “dejar de deshumanizar” a los migrantes y ha hecho hincapié en que la responsabilidad del respeto a los Derechos Humanos recae sobre los países que acogen los partidos.

    Por 
    Europa Press
    Agentes del ICE en un aeropuerto.

    El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha pedido a las autoridades de Estados Unidos “repensar” su política migratoria para lograr el desarrollo de un Mundial de Fútbol “digno y seguro” para toda la población, un evento deportivo que comenzará este jueves y durará hasta el 19 de julio.

    Turk, que ha alertado en un comunicado de que los perfiles raciales, así como la actitud “agresiva” de las fuerzas de seguridad", ya “está afectando a los equipos”, ha expresado la importancia de “abordar estas cuestiones para evitar que ensombrezca el torneo”, que también se celebrará en México y Canadá.

    “Se prevé que los eventos deportivos masivos sean aquellos en los que el mundo se une en paz”, ha indicado, al tiempo que ha aseverado que la tradición muestra que esto debe llevar a “todo tipo de treguas”. “Está claro que el Mundial debe mostrar un ambiente digno y seguro para los jugadores y los equipos que compiten, pero también para sus seguidores y toda la sociedad”, ha apuntado.

    Sus palabras llegan a medida que aumenta la tensión entre Estados Unidos e Irán, también en el plano deportivo, después de que Teherán haya avisado de que la selección iraní abandonará la competición si se producen protestas en el estadio contra sus dirigentes. Además, Irán ha trasladado su campamento base de la localidad estadounidense de Arizona a la ciudad mexicana de Tijuana y su equipo solo podrá viajar el día del partido para disputar sus encuentros en suelo estadounidense.

    A esto se suma la situación del árbitro somalí Omar Artan, al que las autoridades de Estados Unidos han denegado la entrada al país, donde estaba programado que pitara en el marco de la Copa Mundial de Fútbol.

    Los seguidores también se han visto afectados, algunos de ellos procedentes de países como Marruecos y que han visto sus visados denegados o revocados a pesar de los altos costes. Para Turk, todo esto aumenta las “preocupaciones” sobre las actuaciones policiales y las políticas migratorias impulsadas por la Administración del presidente, Donald Trump.

    Por ello, ha instado a “dejar de deshumanizar” a los migrantes y ha hecho hincapié en que la responsabilidad del respeto a los Derechos Humanos recae sobre los países que acogen los partidos. “Espero que toda esta deshumanización llegue a su fin. Nadie se beneficia de estas narrativas, que dividen y polarizan”, ha lamentado.

    Más sobre:Estados UnidosMundialIránONU

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