Quiroz revela en Comisión de Hacienda la meta de creación de empleo del gobierno de Kast

Una serie de preguntas tuvo que responder este jueves el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz sobre la megarreforma que comenzó su tramitación el miércoles. Entre los cuestionamientos estuvo el impacto que iba a generar el crédito tributario para la contratación.

Ante los diputados, el ministro expresó que “al término de los cuatro 4 años queremos llevar tasa de desempleo al 6,5%, (actualmente está en 8,3%) y añadió otra cifra: se tiene como meta “crear del orden de 600 mil a 650 mil empleos dependiendo como crezca la fuerza de trabajo”.

También respondió una de las preguntas que apuntaba a las dudas que existen sobre el aporte que el crecimiento le puede dar a la recaudación fiscal. “Nuestras estimaciones no son ficción, sino que en base al informe basado por la Comisión Marfán. Y son las mejores estimaciones que se pueden hacer con la información disponible”.

22 DE ABRIL DEL 2026 MINISTRO DE HACIENDA, JORGE QUIROZ. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Sobre los cuestionamientos de la oposición sobre el costo que el gobierno le estaba asignado a la reintegración de US$420 millones, ya que ellos manejaban otras cifras, el ministro expresó que “el informe que hizo el gobierno anterior tiene errores de cálculos. Está mal estimado ese costo”.

A lo que se refiere Quiroz es a un informe de Estadísticas Tributarias que realizó Hacienda del gobierno de Gabriel Boric y que fue publicado en marzo del 2026.

Es informe señalaba que “la reintegración total del sistema tributario tendría un costo fiscal equivalente al 0,27% del PIB y beneficiaría significativamente a los contribuyentes de mayores ingresos. Pasar del crédito actual del 65% al 100% costaría cerca de US$810 millones anuales para el fisco. En el caso de los residentes, el 51,3% de la pérdida de recaudación beneficiaría a 11.847 contribuyentes del tramo superior de ingresos, con un beneficio promedio de $12,2 millones por persona”.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero(Republicano), solicitó al gobierno la creación de una mesa de trabajo técnica entre asesores de los parlamentarios con los de Hacienda para que sesione la próxima semana.

El objetivo de este trabajo es que se pueda avanzar en las distintas temáticas para que una vez que se retome el trabajo legislativo en mayo ya se llegue con trabajo avanzado. La idea fue aceptada por Quiroz.

El diputado PC, Boris Barrera, planteó la necesidad de que se discuta con el tiempo adecuado, considerando que “la reforma tributaria de Gabriel Boric estuvo en esa instancia durante 8 meses, por lo que no se debería avanzar con tanta premura”.

En ese sentido, dijo que en la oposición existen “muchas” dudas sobre el informe financiero, ya que “hay connotados economistas que han señalado que una rebaja de impuestos a las empresas no hace que esa menor recaudación se compense con crecimiento. Eso no ha funcionado en ninguna parte del mundo”, expresó.