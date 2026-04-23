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    SMU elige a su nuevo directorio y aprueba plan de recompra de acciones

    La empresa dijo que el nuevo programa tendrá una duración de cinco años, el cual se financiará con flujos operacionales, sin la necesidad de incrementar el nivel de endeudamiento para tal propósito.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    SMU

    SMU anunció esta tarde que llevó a cabo su Junta Ordinaria de Accionistas , instancia en la cual se aprobaron todas las materias propuestas a los accionistas, incluyendo la designación de los auditores externos y clasificadoras de riesgo, el pago del dividendo definitivo y la aprobación de los estados financieros y de la memoria integrada del año 2025, además de la elección del nuevo directorio de la compañía.

    A través de un comunicado, la empresa controladora de Unimarc, Alvi y Mayorista 10, entre otras, detalló que el directorio para el período 2026-2028, quedó conformado por seis miembros nominados por el accionista controlador (Pilar Dañobeitía, Francisca Saieh, Alejandro Álvarez, Abel Bouchon, Andrés Olivos y María Teresa Vial) y tres miembros independientes nominados por las AFPs (Alejandro Danús, Enrique Gundermann y José Luis Irarrázaval).

    Plan de recompra de acciones

    SMU informó que posterior a ese evento se realizó la junta extraordinaria de la compañía la cual aprobó un nuevo programa de recompra de acciones de propia emisión.

    La empresa dijo que el nuevo programa tendrá una duración de cinco años, el cual se financiará con flujos operacionales, sin la necesidad de incrementar el nivel de endeudamiento para tal propósito.

    El porcentaje máximo a adquirir será hasta por el monto de las utilidades retenidas de la compañía y no se podrá mantener en cartera acciones de su propia emisión representativas de un monto superior al 5% de las acciones suscritas y pagadas.

    Al aprobarse el nuevo programa, se pone término al programa de recompra aprobado en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 21 de abril de 2022.

    Capacidad competitiva de la empresa

    La presidenta del directorio, Pilar Dañobeitía, destacó que “gracias a la estrategia competitiva definida y concretada en el año 2025, SMU está especialmente preparada para enfrentar la situación inflacionaria que enfrentan los mercados a nivel mundial”.

    Al respecto, recordó que “en 2025 SMU llevó a cabo una importante transformación de su 3 estrategia multiformato, acelerando la conversión de las tiendas de la cadena Mayorista 10 a los formatos Alvi—enfocado en comerciantes y canal HORECA (hoteles, restaurantes y casinos)—y Super10, formato soft discount con un fuerte posicionamiento de precios bajos para consumidor final, a través de su estrategia Super Barato

    Más sobre:SMUJunta de accionistas

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