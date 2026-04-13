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    AFP buscan renovar dos directores en SMU y elegir a un tercero: José Luis Irarrázaval

    Las administradoras apostarán por mantener a los dos directores que tienen actualmente en la matriz de Unimarc, Alejandro Danús y Enrique Gundermann, pero también postularon al exconsejero Sofofa como tercer candidato.

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic
    AFP buscan renovar dos directores en SMU y posicionar un tercero: José Luis Irarrázaval

    Las AFP ya jugaron sus cartas de cara a la junta ordinaria de accionistas que hará SMU el 23 de abril, donde habrá elección de los miembros del directorio.

    SMU es una de las compañías, junto a Latam Airlines y Parque Arauco, donde las AFP más aumentaron su participación accionaria desde la última junta de accionistas donde hubo renovación de la mesa.

    Si en la cadena de retail supermercadista las AFP tenían el 12,08% de la propiedad en abril de 2024, a marzo de este año registraban más del doble: US$217 millones invertidos, con un 26,8% de SMU. Eso, en una compañía que tiene una cifra repartidora del 10%.

    Así, de cara a la próxima junta de accionistas, las AFP ya oficializaron a sus candidatos: apostarán por mantener a los dos directores que tienen actualmente en la matriz de Unimarc, Alejandro Danús y Enrique Gundermann, pero también pretenden postular a un tercer candidato: José Luis Irarrázaval Ovalle, quien está inscrito desde 2023 en el registro de directores que lleva la Superintendencia de Pensiones.

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    El nuevo postulantes a la mesa de SMU es “ingeniero civil industrial químico PUC, AMP Harvard Business School, Boston MA., PADE–ESE Business School; mentor del programa capacitación directoras Mujeres Empresarias; exconsejero SNA; y exconsejero Sofofa, con una destacada trayectoria como director y gerente en diversas industrias", afirma la reseña que fue publicada en el sitio web de SMU.

    Agrega que actualmente Irarrázaval es presidente de Instituto Sanitas S.A. y de Compañía Minera San Antonio del Huasco, y es director de Laboratorios Saval S.A. Anteriormente, fue gerente general de Empresas Iansa (2008-2018), y fue director de Grupo Empresas Navieras S.A. (GEN), Consorcio Nobis en Ecuador, Anagra S.A., SDK y Administradora de Fondos y Patagoniafresh.

    Según recuerda la memoria de 2025 de SMU, durante el año pasado hubo un cambio en la composición accionaria de la compañía, ya que “el accionista controlador redujo su porcentaje de participación de un 45,2% a un 39,8%, manteniendo el control de la Sociedad. Adicionalmente, el accionista mayoritario Southern Cross Group vendió su participación de 11,25% en las acciones de SMU con fecha 30 de mayo de 2025. Por otra parte, los fondos de pensiones aumentaron su participación desde aproximadamente un 14,8% hasta un 26,4%”.

    SMU detalla que al cierre del año pasado la familia Saieh (propietaria de Copesa, empresa que edita La Tercera) controlaba el 39,81% de las acciones de SMU mediante la sociedad CorpGroup Holding Inversiones Limitada. “Los miembros del Grupo Controlador tienen un acuerdo de actuación conjunta que no se encuentra formalizado. SMU no tiene accionistas mayoritarios distintos del controlador”, puntualiza el documento.

    Si bien el directorio de la empresa está compuesto por nueve miembros titulares, actualmente hay solo ocho en ejercicio. Esto, luego de que el 30 de mayo de 2025, el socio fundador de Southern Cross, Raúl Sotomayor, presentó su renuncia tras la desinversión que la gestora hizo en la empresa.

    Por este mismo motivo es que la próxima semana habrá renovación de la mesa, pese a que la última elección de directorio fue en 2024.

    Actualmente, los miembros del directorio son Pilar Dañobeitía (presidenta), Francisca Saieh (vicepresidenta), Abel Bouchon, Andrés Olivos, Fernando Del Solar, Alejandro Álvarez, Enrique Gundermann y Alejandro Danús. Con excepción de estos últimos dos directores independientes que llegaron a la mesa gracias a las AFP, todo el resto de los directores titulares fueron elegidos por los controladores.

    Más sobre:EjecutivosEmpresasSMUDirectoresJosé Luis Irarrázaval

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