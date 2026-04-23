Dónde y a qué hora ver a Levante vs. Sevilla en TV y streaming. Foto referencial de archivo Instagram @sevillafc

Este jueves es el siguiente desafío para Sevilla, que visita a Levante en el último día de partidos por la Fecha 33 de LaLiga.

El cuadro con los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo llega con mejores ánimos, tras alzarse por 2-1 ante Atlético, y busca escapar de la zona baja de la tabla de posiciones.

Por su parte, los locales tuvieron un reciente triunfo por 1-0 ante Getafe en el torneo español.

Cuándo juega Levante vs. Sevilla

El partido de Levante contra Sevilla es este jueves 23 de abril, a las 13:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el Estadio Ciudad de Valencia, España.

Dónde ver a Levante vs. Sevilla

El partido de Levante contra Sevilla se transmite en el canal DSports 2 de DirecTV.

Además, la cobertura online del compromiso va por la plataforma DGO.