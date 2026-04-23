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    Dónde y a qué hora ver a Levante vs. Sevilla en TV y streaming

    El cuadro con Sánchez y Suazo va por una nueva victoria en LaLiga de España.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Levante vs. Sevilla en TV y streaming. Foto referencial de archivo Instagram @sevillafc Servicios / La Tercera

    Este jueves es el siguiente desafío para Sevilla, que visita a Levante en el último día de partidos por la Fecha 33 de LaLiga.

    El cuadro con los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo llega con mejores ánimos, tras alzarse por 2-1 ante Atlético, y busca escapar de la zona baja de la tabla de posiciones.

    Por su parte, los locales tuvieron un reciente triunfo por 1-0 ante Getafe en el torneo español.

    Cuándo juega Levante vs. Sevilla

    El partido de Levante contra Sevilla es este jueves 23 de abril, a las 13:00 horas de Chile.

    Los clubes se miden en el Estadio Ciudad de Valencia, España.

    Dónde ver a Levante vs. Sevilla

    El partido de Levante contra Sevilla se transmite en el canal DSports 2 de DirecTV.

    Además, la cobertura online del compromiso va por la plataforma DGO.

    Más sobre:FútbolLaLigaLevanteSevillaLevante - SevillaDónde verHorarioVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmite

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