Dónde y a qué hora ver a Levante vs. Sevilla en TV y streaming
El cuadro con Sánchez y Suazo va por una nueva victoria en LaLiga de España.
Este jueves es el siguiente desafío para Sevilla, que visita a Levante en el último día de partidos por la Fecha 33 de LaLiga.
El cuadro con los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo llega con mejores ánimos, tras alzarse por 2-1 ante Atlético, y busca escapar de la zona baja de la tabla de posiciones.
Por su parte, los locales tuvieron un reciente triunfo por 1-0 ante Getafe en el torneo español.
Cuándo juega Levante vs. Sevilla
El partido de Levante contra Sevilla es este jueves 23 de abril, a las 13:00 horas de Chile.
Los clubes se miden en el Estadio Ciudad de Valencia, España.
Dónde ver a Levante vs. Sevilla
El partido de Levante contra Sevilla se transmite en el canal DSports 2 de DirecTV.
Además, la cobertura online del compromiso va por la plataforma DGO.
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