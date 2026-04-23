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    Lo que se sabe del secuestro de un empresario en San Miguel y el presunto secuestro de una comerciante en Estación Central

    En poco más de 24 horas, se registraron los dos casos, que están siendo investigados por la Policía de Investigaciones y el equipo ECOH de la Fiscalía.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Imagen referencial. PDI

    En poco más de 24 horas, dos hechos de similares características, un secuestro y un presunto secuestro, se registraron en las comunas de San Miguel y Estación Central, en la Región Metropolitana.

    El primero corresponde al secuestro de un empresario de 84 años en San Miguel, mientras que el segundo dice relación con un presunto rapto de una mujer en Estación Central.

    Secuestro de empresario en San Miguel

    Durante la tarde del martes se registró el secuestro de Jorge Vera, un hombre de 84 años, en la comuna de San Miguel.

    Vera fue interceptado por desconocidos mientras se movilizaba en su camioneta, a eso de las 18:00 horas en las calles Magdalena Vicuña con Ricardo Morales, en el sector de El Llano de la comuna.

    Según los antecedentes preliminares, tres vehículos bloquearon su paso. Posteriormente, los sujetos lo obligaron a descender de su camioneta y lo subieron por la fuerza a otro automóvil, dándose a la fuga en dirección desconocida.

    Vera es un empresario del rubro ferretero y además está vinculado a las carreras de caballos. Entre las líneas investigativas, no se descarta su eventual relación con préstamos informales.

    El caso está siendo investigado por la Policía de Investigaciones de Chile y el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía.

    Presunto secuestro en Estación Central

    Durante la tarde del miércoles en la comuna de Estación Central, una mujer de nacionalidad peruana fue presuntamente secuestrada, luego de ser interceptada por un grupo de desconocidos.

    De acuerdo a información preliminar, los hechos se registraron pasadas las 19:00 horas, cuando la mujer, que mantiene un local comercial de venta de ropa, se trasladaba junto a su esposo en una motocicleta. En este contexto, es que un grupo de sujetos llegó en un automóvil, amenazando a la pareja y llevándosela del lugar.

    Los primeros antecedentes apuntan a que los sujetos no les habrían sustraído sus pertenencias.

    El caso está siendo investigado por la Policía de Investigaciones de Chile y el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía.

    Más sobre:PolicialSecuestrosSan MIguelEstación CentralPDIECOH

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