Funcionarios de Contraloría fiscalizan en La Moneda pagos y otros gastos asociados a la OPE

Funcionarios de la Contraloría General de la República (CGR) se constituyeron este jueves en el Palacio de La Moneda para realizar la fiscalización en terreno y revisar los pagos y gastos efectuados de la Oficina del Presidente Electo (OPE).

Esto es en el marco del traspaso de mando; la revisión cubre entre los meses de enero a marzo de 2026, revisando el periodo de transición. Desde el gobierno de José Antonio Kast precisaron que “no hay gastos públicos asociados a la Oficina del Presidente Electo”.

Asimismo, el órgano fiscalizador revisará los sueldos de 11 funcionarios de la OPE, que corresponden a los meses de enero, febrero y marzo, previo a que el Presidente José Antonio Kast asumiera, pero que recibieron el pago desde La Moneda, según reveló el medio La Segunda.

En esa línea, desde Presidencia indicaron que los gastos de personal a los que se hizo referencia en el medio citado “se realizaron en el marco del programa de cambio de mando, gastos que se han realizado en todos los cambios de mando recientes”.

Anteriormente, Transparencia reveló que asesores del Presidente Kast recibían un sueldo por doble función. Entre ellos, la jefa de gabinete, Catalina Ugarte, y el miembro del Segundo Piso, Víctor Valdés, y el jefe de asesores del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Cristóbal de la Maza.