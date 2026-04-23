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    Culto

    Camila Moreno celebrará el primer año de su disco La Primera Luz en Centro Cultural CEINA

    La artista nacional se presentará en el lugar el próximo 18 de julio, en una presentación en que repasará su más reciente disco además de lo mejor de su trayectoria. Entradas disponibles en Ticketplus.

    Por 
    Equipo de Culto
    Camila Moreno Foto: Pedro Rodríguez/La Tercera

    A un año de la publicación de su aclamado disco, La Primera Luz, Camila Moreno celebrará este hito en vivo, el sábado 18 de julio, desde el Centro Cultural CEINA.

    Este show, que promete repasar íntegramente sus recientes canciones, incluyendo “Vapor” e “Irreversible”, también será una instancia donde la cantautora nacional incluirá los grandes éxitos de su repertorio que la acompañado durante su carrera.

    “Sin dudas, creo que es el disco más personal que haya hecho hasta la fecha. Tiene que ver con abrazar la oscuridad y encontrar una luz primera. Es algo inicial. Íntimo. Algo tiene de bitácora de los últimos cuatro años de mi vida”, describe Camila Moreno sobre este trabajo que produjo junto a Adán Jodorowsky en México.

    Y es que a propósito del álbum, Moreno recientemente presentó su videoclip correspondiente al tema “Habla”, dirigido por Carolina Moscoso y que viene a cerrar el ciclo audiovisual que ha acompañado la producción discográfica. En resumen, una película con todos los tracks del disco, que se puede apreciar en su versión completa desde YouTube.

    Las entradas para la celebración de La Primera Luz en vivo, de Camila Moreno, ya se encuentran disponibles bajo sistema Ticketplus, con valores desde los 11 mil pesos.

    Más sobre:Camila MorenoLa Primera LuzCentro Cultural CEINAConciertosMúsicaMúsica Culto

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