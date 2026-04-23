Vuelve a su alma mater: el regreso de Nicolás Cataldo a la Universidad de Valparaíso tras encabezar el Mineduc

Nicolás Cataldo, ex ministro de Educación de Gabriel Boric, vuelve a sentirse más en casa que nunca. Oriundo de Valparaíso, egresado de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso y ex dirigente de la Federación de Estudiantes de la misma casa de estudios, desde hace poco más de tres semanas está de regreso en su alma mater , trabajando a diario en la sede porteña de la UV. La vida del exsecretario de Estado ahora se mueve entre su casa de infancia de Valparaíso y Santiago.

A través de la figura de contrata que implica haberse enrolado como funcionario y el cumplimiento de horarios, el exministro llegó a hacerse cargo de un programa estratégico para fortalecer las carreras de pedagogía.

La idea, dicen entendidos de la casa de estudios, es levantar un plan para reposicionar la matrícula en este tipo de programas, en un contexto en que el país en general atraviesa una crisis de este tipo de profesionales. En específico, Cataldo llegó a la Vicerrectoría Académica, desde donde va a trabajar con las facultades en ese diseño institucional.

En ese sentido, agregan las mismas fuentes, la UV quiso aprovechar el conocimiento -reciente y pormenorizado- de Cataldo de lo que viene en la materia. Pero también que su trabajo profesional casi siempre estuvo ligado a la educación.

El ofrecimiento se lo hizo llegar una vez dejó el ministerio de Educación directamente el rector Osvaldo Corrales, con quien, además, tuvo una estrecha relación mientras fue ministro. Ocurre que la máxima autoridad de la institución porteña es al mismo tiempo el presidente del Consorcio de Universidades Estatales y como tal las representó en diversas instancias junto al extitular de Educación.

En el inicio del año académico 2025 Cataldo fue distinguido con la Medalla UV, entre otras cosas, por ser el primer ministro egresado de esa casa de estudios. Algunos reseñan que ya desde ese momento se venían dando conversaciones que, si bien no apuntaban a un futuro laboral conjunto, sí miraban cómo mejorar las pedagogías de forma general. Ahí se instaló el bichito que hoy lo tiene de regreso en los edificios donde se formó profesionalmente.

Por ahora, es el único lugar donde está trabajando permanentemente el exministro, quien ha optado por mantener un perfil más alejado de los medios desde que salió del Mineduc, más allá de algunas declaraciones puntuales.