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    Culto

    Grupo Planeta celebra el Día del Libro con una lectura colectiva silenciosa

    Daniela Catrileo, Francisco Ortega, Alberto Fuguet, Javier Manríquez y José Maza leerán extractos de sus obras para incentivar a los transeúntes a sumarse a esta actividad.

    Por 
    Equipo de Culto
    31.03.2026 Alberto Fuguet | Periodista y escritor chileno Foto Pablo Vásquez R Pablo Vásquez R.

    A propósito del Día del Libro, Grupo Planeta ha organizado “Leer nos conecta”, una intervención cultural abierta que se realizará hoy 23 de abril desde las 16:00 horas en laPlaza Central del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM).

    La iniciativa contempla la entrega de cientos de libros de regalo y propone una pausa en medio de la rutina diaria, animando a los transeúntes a detenerse y disfrutar de una buena historia.

    Quienes acepten esta invitación a leer recibirán gratis un libro aleatorio, como una forma de incentivar la lectura y agradecer su participación en este momento colectivo.

    Durante la jornada,Daniela Catrileo, Francisco Ortega, Alberto Fuguet, Javier Manríquez y José Maza leerán extractos de sus obras, invitando al público a sentarse, escuchar y sumarse a esta lectura grupal en silencio.Con esta actividad, Grupo Planeta reafirma su compromiso con la promoción de la lectura como una experiencia compartida y transformadora.

    Más sobre:LibrosGrupo PlanetaDía del LibroLibros Culto

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