Grupo Planeta celebra el Día del Libro con una lectura colectiva silenciosa

A propósito del Día del Libro, Grupo Planeta ha organizado “Leer nos conecta”, una intervención cultural abierta que se realizará hoy 23 de abril desde las 16:00 horas en laPlaza Central del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM).

La iniciativa contempla la entrega de cientos de libros de regalo y propone una pausa en medio de la rutina diaria, animando a los transeúntes a detenerse y disfrutar de una buena historia.

Quienes acepten esta invitación a leer recibirán gratis un libro aleatorio, como una forma de incentivar la lectura y agradecer su participación en este momento colectivo.

Durante la jornada,Daniela Catrileo, Francisco Ortega, Alberto Fuguet, Javier Manríquez y José Maza leerán extractos de sus obras, invitando al público a sentarse, escuchar y sumarse a esta lectura grupal en silencio.Con esta actividad, Grupo Planeta reafirma su compromiso con la promoción de la lectura como una experiencia compartida y transformadora.