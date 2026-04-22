Dip de alcachofas con grana padano

Receta para 8 personas.

Ingredientes:

3 alcachofas o fondos de alcachofa en conserva.

200 g de queso crema.

100 g de grana padano.

Sal y pimienta a gusto.

Preparación:

1. Cocer las alcachofas y dejar enfriar. Sacar toda la carne de las hojas y reservar, junto con los fondo de estas.

2. Poner en la procesadora el queso crema, la carne de las alcachofas, el grana padano, la sal y la pimienta, y cuando sea una mezcla espesa sacar de la procesadora y llevar a un pocillo para el horno, calentar a 180 grados, hasta que empiece a dorar.

3. Servir con tostadas, idealmente rústicas.