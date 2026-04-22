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    Madre de Jorge Matute Johns vuelve a criticar la serie de Netflix sobre su hijo: “Es una basura”

    La madre del joven asesinado dio una extensa entrevista a TVN donde criticó a los mentores de la producción y dijo que, pese a no haberla visto, se había impactado con algunas secuencias que le habían enviado y que no la han dejado vivir un luto tranquilo.

    Por 
    Equipo de Culto
    Madre de Jorge Matute Johns vuelve a criticar la serie de Netflix sobre su hijo: “Es una basura”

    Alguien tiene que saber, la serie sobre la desaparición del joven Jorge Matute Johns en 1999 y que ha estrenado la plataforma Netflix hace una semana, sigue en el centro de la polémica.

    Pese a que los nombres de los involucrados fueron modificados en la producción -por ejemplo, el protagonista se llama Julio Montoya Font, interpretado por Clemente Rodríguez-, la madre del joven, María Teresa Johns, ha reiterado sus duras críticas al proyecto y su oposición a que se haya llevado a cabo.

    En una extensa entrevista este miércoles 22 de abril en el matinal Buenos días a todos, la mujer insistió en cómo la serie ha afectado su vida privada: “Todo lo que han hecho me ha dañado la salud (…) Nunca he tenido un año donde no me hagan algo que me duela, que me moleste, que me hagan daño y esto ha sido lo peor. No he podido asumir un duelo como corresponde. Yo avanzo y me hacen retroceder desde un principio. Es algo que no merezco como madre”.

    Johns aclaró que no ha visto ni verá la apuesta de Netflix, aunque dijo que encontraba “insólito” que no hayan cumplido el acuerdo al que llegaron con los productores de la ficción, la compañía Fábula. “No entiendo por qué si se comprometen a algo, no se cumple”, criticó, apuntando que Alguien tiene que saber igual ocupa elementos del caso real, como las personas involucradas o el nombre de la discoteca donde acontecieron los hechos, La cucaracha.

    “He pasado por tantas cosas que ustedes no tienen idea. En estos 27 años no he podido asumir un duelo como corresponde. Tampoco han dejado descansar a mi hijo en paz”, lamentó.

    “Ante anoche, veo el teléfono y me ponen el cráneo de Coke. Toda la promoción que hicieron de esta serie, todo salía el nombre del Coke, la cara del Coke, después la taparon, pero usaron la cara de mi hijo”, relató en torno a una de las secuencias de la serie, donde efectivamente al encontrra el cuerpo del joven muestran su cráneo en un bosque.

    También criticó a Fábula, quienes -según su versión- le habrían dicho que ella era “una cobarde” al no aceptar la materialización del proyecto. “Los cobardes son ellos porque han lucrado con mi nombre. Ellos se comprometieron a no poner el nombre de mi hijo y toda la propaganda de la serie la tiene”, aseveró.

    “Les dije que esperara que yo muriera para hacer la serie porque esto me afecta mucho. Me dijeron que era una cobarde. Mi marido se fue sin saber la verdad de mi hijo. Han hecho cosas que no corresponden. Los pedazos que me mandan de la serie no los he visto, hay cosas que no ocurrieron. Hagan una serie responsable”, sumó después.

    “Esta gente, los Larraín nunca se acercaron a nosotros, sólo cuando se acercaron a casa del cardenal (Fernando Chomali). Fue el error más grande haber ido a esa reunión”.

    Finalmente, cerró con una dura frase: “Encuentro que la serie es una basura, han lucrado con mi dolor y qué más quieren de mí, qué he hecho tan malo para que me hagan tanto daño”.

    Más sobre:Alguien tiene que saberNetflixJorge Matute JohnsMaría Teresa JohnsBuenos días a todosTVNClemente RodríguezSeriesSeries cultoStreaming

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