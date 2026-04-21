¿Cuáles son las posibilidades de Michelle Bachelet de llegar a la secretaría general de la ONU?
El experto Jaime Abedrapo, doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales y director del Centro de Derecho Público y Sociedad de la Universidad San Sebastián, analizó en Desde la Redacción todos los pormenores de la candidatura de la otrora Mandataria y explicó cómo funciona el enrevesado camino hacia el cargo de más alto nivel de las Naciones Unidas. ¿De qué manera le afecta que no la respalde el gobierno de Chile?, ¿podría existir un veto desde Estados Unidos? Todos los detalles en el video.
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