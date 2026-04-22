Cancillería dispone investigación por funcionarios que seguirían realizando gestiones para postulación de Bachelet

El Ministerio de Relaciones Exteriores decidió investigar las gestiones que funcionarios seguirían realizando para la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la secretaría general de Naciones Unidas.

“La Subsecretaría de Relaciones Exteriores iniciará una investigación sumaria para indagar los hechos y adoptar las medidas correspondientes”, indicaron desde la cartera.

Asimismo, recordaron que el pasado 24 de marzo, el gobierno del Presidente José Antonio Kast retiró su apoyo a la candidatura de Bachelet y, por consiguiente, instruyó a las embajadas y misiones que se abstengan de realizar gestiones en la materia.

Según información de Ex-Ante, las sospechas de haber desoído esta instrucción apuntan a funcionarios que trabajaron junto a la exembajadora ante la ONU, Paula Narváez.

Este martes, la exmandataria presentó en Nueva York su postulación ante los 193 estados miembros del organismo multilateral.

La candidatura de Bachelet es apoyada por los gobiernos de México y Brasil.