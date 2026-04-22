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    U. de Chile exhibirá histórico libro de Neruda creado durante la Guerra Civil Española

    En el marco del Mes del Libro, el Archivo Central Andrés Bello de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones invita al público a conocer esta pieza patrimonial, elaborada por soldados republicanos durante la Guerra Civil Española en 1938 y considerada una de las ediciones más singulares de la historia del libro por su contenido y materialidad. Además, abrirá un recorrido mediado por sus salones patrimoniales, donde se exhibirá este ejemplar junto a otros volúmenes de gran relevancia histórica.

    Por 
    Equipo de Culto

    Cada 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, una fecha destinada a fomentar la lectura y destacar la importancia del libro y del derecho de autor en nuestra sociedad. Para conmemorarla, el Archivo Central Andrés Bello de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones (VEXCOM) invita a descubrir una de las piezas bibliográficas más extraordinarias de su acervo: España en el corazón, un tesoro del patrimonio cultural latinoamericano y una obra emblemática del Premio Nobel Pablo Neruda.

    Escrita por el poeta en plena Guerra Civil Española (1936-1939), la obra resguardada por el núcleo patrimonial de la Universidad de Chile fue publicada en 1938 por las Ediciones Literarias del Comisariado del Ejército del Este en Barcelona, específicamente en los talleres abandonados de la Abadía de Montserrat, y constituye una pieza fundamental tanto por su contenido como por su materialidad.

    Esta edición fue elaborada en circunstancias de guerra por soldados republicanos, quienes utilizaron el antiguo taller de impresión del monasterio benedictino, uno de los más importantes de Cataluña desde el siglo IX y hogar de la Virgen “Moreneta”. Los milicianos buscaron dar forma a los versos que Neruda escribió inspirado en la convivencia con los combatientes y en el asesinato de su amigo, el poeta Federico García Lorca.

    Estos sucesos impactaron fuertemente la visión política de Neruda, quien decidió escribir este libro relatando los horrores de la guerra y la desolación de las víctimas, rindiendo así homenaje a los defensores de la República. “Frente a vosotros he visto la sangre de España levantarse para ahogaros en una sola ola de orgullo y cuchillos”, escribió el poeta en esta publicación.

    Esta obra llegó al Archivo Central Andrés Bello tras la donación que hizo el propio Pablo Neruda en 1954 de su biblioteca privada a la Universidad de Chile. Se trata del ejemplar España en el corazón n.º 41 del primer tiraje, que fue de apenas 500 ejemplares. En la actualidad, este libro es uno de los pocos disponibles para consulta pública a nivel mundial.

    Un libro hecho de historia

    Uno de los aspectos más particulares de esta edición es el papel en que fue impreso. Elaborado artesanalmente por los propios soldados de la Guerra Civil Española en la fábrica abandonada del monasterio, el material incorpora fibras provenientes de ropas y vendajes de milicianos caídos, trofeos de guerra, una bandera enemiga y la camisa de un prisionero.

    Para Loreto Millar, coordinadora del Área de Conservación y Patrimonio, este libro “permite estudiar la historia del papel desde una perspectiva material, evidenciando uno de los últimos procesos manuales de alta calidad en Europa, antes del predominio de la pasta mecánica, que aceleró la producción, pero disminuyó la durabilidad”.

    Por otro lado, desde el Archivo Central Andrés Bello señalan que la encuadernación actual, realizada en cuero, con decoraciones doradas y papel marmoleado, no corresponde a la fabricación original del ejemplar, pero forma parte de la trayectoria del libro como objeto, reflejando su valor y cuidado a lo largo del tiempo.

    Un ejemplar político, social y simbólico

    España en el corazón. Himno a las glorias del pueblo en la guerra representa un testimonio directo del pensamiento político y del compromiso humano de Pablo Neruda. Nathaly Calderón, coordinadora del Área de Educación Cultural y Mediación, señaló que “este libro posee una historia profundamente simbólica, tanto como objeto como por su temática. Fue elaborado por soldados republicanos en contexto de guerra, y su contenido constituye una denuncia poética de la violencia y una exaltación de la dignidad humana”.

    En una de las primeras páginas del ejemplar se puede apreciar una dedicatoria del comisario de guerra José Ignacio Mantecón a la República de Chile y al propio Neruda, reconociendo su labor internacional solidaria. En este detalle se observa cómo la obra se transforma también en un documento político y diplomático.

    Daniela Lehto, integrante del Área de Educación Cultural y Mediación, comentó que parte de la experiencia personal del poeta queda de manifiesto en los pasajes del libro narrados en primera persona. “Neruda expresa su dolor por el asesinato de su gran amigo Federico García Lorca, mientras se presenta como un testigo atónito ante las consecuencias humanas de la guerra. El libro se convierte en un valioso testimonio de un conflicto de alcance global, tanto en términos materiales como narrativos”, dijo.

    Recorrido patrimonial abierto a la comunidad

    En el marco del Mes del Libro, el Archivo Central Andrés Bello invita a participar el próximo jueves 30 de abril, a las 16:00 horas, en un recorrido mediado por sus salones patrimoniales, donde se exhibirá este y otros libros de alto valor histórico.

    Las inscripciones, con cupos limitados, están disponibles aquí.

    Durante esta visita, las y los participantes podrán conocer obras como España en el corazón de Pablo Neruda, Los cantos de Petrarca -el libro más antiguo de la Universidad de Chile, que data de 1484- , así como diversas ediciones patrimoniales.

    Con esta y otras instancias, el Archivo Central Andrés Bello promueve la reflexión en torno a la materialidad del libro España en el corazón, su contenido y su relevancia en la construcción de memoria cultural. Asimismo, busca acercar el patrimonio universitario y nacional a la ciudadanía, generando espacios de encuentro que fomenten la reflexión y el desarrollo del pensamiento crítico.

    Más sobre:LibrosPablo NerudaEspaña en el corazónArchivo Central Andrés BelloUniversidad de ChileLibros Chile

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