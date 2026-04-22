Industria de fondos mutuos supera los US$100.000 millones en patrimonio al cierre del primer trimestre

La industria de fondos mutuos en Chile cerró el primer trimestre de 2026 con un patrimonio efectivo promedio que superó la barrera de los US$ 100.000 millones.

La cifra trepó concretamente hasta los US$102.020 millones, lo que representa un crecimiento cercano al 3% en lo que va del año, según informó la Asociación de Fondos Mutuos (AFM).

El resultado se dio en un contexto de flujos netos positivos y un aumento en el número de partícipes, que alcanzaron los 3.845.871, con un alza de 6% respecto al mismo periodo del año anterior.

De ese total, un 96% corresponde a personas naturales, explicó el gremio en un comunicado.

De acuerdo con los datos del gremio, el tamaño de la industria equivale actualmente a un 27% del PIB nacional, reflejando su peso dentro del sistema financiero local.

En términos de flujos, durante los primeros tres meses del año se registraron entradas netas por US$3.680 millones, en un escenario donde los inversionistas privilegiaron liquidez y estabilidad.

Por tipo de instrumento, los fondos de deuda de corto plazo (con duración menor a 90 días) lideraron las captaciones con US$ 2.270 millones. Les siguieron los fondos de deuda de mayor duración, con flujos por US$1.165 millones, mientras que los fondos balanceados anotaron ingresos por US$703 millones.

En el caso de los fondos accionarios, estos mantuvieron flujos positivos por US$85 millones, pese a resultados negativos en los mercados bursátiles internacionales durante los últimos meses.

En paralelo, el Ahorro Previsional Voluntario (APV) administrado a través de fondos mutuos alcanzó un patrimonio de US$ 5.628 millones, equivalente a más del 5% del total gestionado por la industria. Esta modalidad cuenta con 818.701 partícipes, lo que representa un 21% del total.