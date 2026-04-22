Kast explica ante el mundo privado los cuatro ejes del proyecto de Megarreforma y recuerda la frase de Ricardo Lagos

El presidente de la República, José Antonio Kast, hizo un duro diagnóstico sobre el estado actual de la economía chilena y de sus finanzas públicas para, luego, destacar la necesidad de que se apruebe el proyecto de Megarreforma que ingresó formalmente esta mañana tras su firma en La Moneda.

En el marco del seminario Latam Focus organizado por BTG Pactual, el mandatario recordó que la actividad hace más de una década muestra tasas de crecimiento promedio de 2%, que existen 800 mil personas que no encuentran empleo, unas 120 mil familias viven en campamentos y un déficit habitacional de 800 mil viviendas.

En directa referencia a la administración de Gabriel Boric, el jefe de Estado dijo que la deuda pública del país asciende a US$ 155.000 millones y que solo en los últimos cuatro años subió en US$ 40.000 millones.

Y sobre todo eso, dijo, están la compleja situación generada por los voraces incendios que afectaron a Valparaíso y el Biobío.

Y justo en ese contexto, ante la atenta mirada del mundo económico apostado en los salones del Hotel W, el presidente de la República resumió el denominado Plan de Reconstrucción Nacional (Megarreforma) en cuatro principales ejes.

1. Reconstrucción física

“Necesitamos recursos de manera urgente e inmediata para poder reconstruir esas miles de viviendas que se quemaron no solamente en los últimos incendios de enero, sino en incendios de hace dos años”, dijo Kast quien agregó que especialmente en Valparaíso hay “desesperanza”.

Para ello, dijo Kast, el proyecto contempla medidas transitorias para allegar recursos fiscales de manera eficaz como la repatriación de capitales

“Era difícil plantear alguna alternativa para que eso fuera una realidad, pero aquí se está haciendo. Ahora va a depender de muchas personas que sacaron legalmente sus recursos al extranjero porque no veían certeza en nuestro país que con este beneficio transitorio puedan retornar esos capitales para invertir en Chile. Y esperamos que lo puedan hacer”, explicó.

A eso agregó el controversial tema de rebajar el impuesto a la herencia.

“Queremos que las personas adelanten todo lo que pueden hacer y que en vida puedan solucionar algunos temas de traspaso de los bienes familiares (…) ¿Por qué no ordenar eso antes? Y que las personas puedan pagar los impuestos que correspondan antes y no después”, afirmó.

2. Reconstrucción económica

En este eje se encuentra el otro tema controversial del proyecto: la rebaja de impuestos. Aquí, e presidente recordó que Chile ha ido subiendo los impuestos mientras otras economías las han ido bajando, generado que el país sea menos competitivo desde el punto de vista tributario.

“Es poco entendible que si todos los países que han llegado a ser desarrollados van bajando la carga tributaria, nosotros vamos en ascenso. Cuando más, el mundo está cada vez más interconectado”, afirmó.

A esto sumó la medida de invariabilidad tributaria por 25 años, de modo de dar garantías y certeza jurídica a las inversiones. Sobre este punto, Kast recordó que en los últimos 25 años hubo 7 reformas tributarias que, en su opinión, afectaron la curva del crecimiento del país.

“Nadie quiere invertir y no saber qué impuesto va a tener que pagar en el mediano y largo plazo. Tenemos que generar más certeza, menos incertidumbre y eso nos va a llevar a la línea de crecimiento”, sostuvo.

En este mismo eje está la recuperación de la construcción, un sector duramente afectado en los últimos años y que es intensiva en generación de empleos.

“Con las medidas de la exención transitoria del IVA y otras medidas en la ordenanza general de urbanismo y construcción, en las densidades y otras áreas, estamos seguros de que la construcción se va a reactivar y va a haber más empleo. Porque, lo vuelvo a decir, no hay mejor política pública, no hay mejor política social que el pleno empleo. Y eso es algo que nos tiene muy motivados”, afirmó.

En este mismo pilar está el apoyo de US$ 1.400 millones para las Pyme y no para las grandes empresas, advirtió Kast. “No es para lo que dicen del 1%. Es para los 235.000 pymes que hoy día no pueden pedirle la colaboración a una persona más. Porque le han hecho imposible la vida al pequeño emprendedor”.

3. Reconstrucción institucional

El proyecto del gobierno busca fortalecer el rol de instituciones clave para el desarrollo de la economía y poner el Estado al servicio de los ciudadanos. Esto implica abordar la llamada “permisología”, introduciendo mayores criterios de proporcionalidad en cuanto a las

Aquí Kast dijo que se proponen “racionalizar el tema de la evaluación ambiental”, recordando que muchos proyectos fueron frenados por hallazgos arqueológicos que “ni siquera van a estar en un museo”.

En este punto, Kast recordó que el proyecto contempla compensaciones del Estado a los privados en caso que un proyecto aprobado sea después desechado.

“Si nosotros dimos la autorización, como Estado, tenemos que hacernos responsables. Y eso va a dar certeza a grandes inversiones que van a generar, de nuevo, más empleo y crecimiento económico en nuestra nación”, afirmó.

4. Reconstrucción Fisca

El último eje del proyecto busca la “reconstrucción fiscal”. El documento del gobierno establece que las finanzas públicas de Chile arrastran un déficit crónico y endeudamiento que compromete la sostenibilidad del Fisco en el mediano plazo.

“La deuda pública ha crecido, como todos ustedes saben, de manera desmedida, sin control. Y lo que nosotros estamos planteando aquí no es un ajuste ideológico, es un ajuste estructural por una necesidad real de buscar una mejor calidad de vida para las personas más vulnerables. Si hoy no controlamos el gasto, no vamos a poder garantizar ningún derecho social hacia futuro”, afirmó el presidente.

“Yo puedo prometer hoy día, o algún presidente puede prometer,todos los gastos sociales habidos por haber.¿Y quién los va a pagar a futuro si no hay recursos? En algún minuto nos van a dejar de dar crédito. ¿Y ahí qué le vamos a decir a las personas más vulnerables?A esas personas que engañaron en el día de ayer con el tema de la educación de calidad, en el tema de las pensiones y en tantos otros temas", agregó.

Ricardo Lagos

En el cierre de su exposición en el seminario, Kast pidió al mundo privado mirar al futuro y que se decidan a invertir en Chile. Justo en esa parte de su discurso, el jefe de Estado recordó la icónica frase que pronunció el expresidente Ricardo Lagos hace casi una década, también en un seminario privado: “En Chile la tarea número uno es crecer, todo lo demás es música”.

“Y así como Ricardo Lagos en su momento decía que la tarea número uno era crecer y que el resto es música, hoy día la tarea número uno es dar empleo y el resto es música”, comentó Kast ante la atenta mirada de André Esteves, el presidente de BTG Pactual y del canciuller Francisco Pèrez Mackenna, quien también participa en el evento.

El jefe de Estado aseguró que la economía chilena puede crecer más del 2%, recordando uno de los objetivos del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, de alcanzar una tasa de 4% al cierre del mandato.