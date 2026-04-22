SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Canciller y ministro de Defensa de Perú renuncian tras controversia por postergación de compra de F-16 a EE.UU.

    El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, acusó al presidente interino José María Balcázar de mentir al país cuando dijo que los contratos de compra todavía no estaban firmados, cuando según él se suscribieron el pasado lunes.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Foto: Lockheed Martin

    El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Zela, anunció este miércoles su renuncia al cargo por sus discrepancias con la decisión del Ejecutivo de postergar la compra de aviones de combate F-16, solo minutos después de que hiciera lo mismo el titular de Defensa, Carlos Díaz.

    En entrevista exclusiva con RPP, De Zela explicó los motivos de su renuncia al cargo. “La decisión política adoptada por (el presidente interino, José María) Balcázar pone en peligro la credibilidad del país y hace que nos convirtamos en uno con el cual no se puede confiar en un proceso de negociación”, afirmó el renunciado canciller.

    “La segunda razón es que el señor Balcázar le ha mentido al país; él sabía que los dos contratos se habían firmado”, manifestó. Según De Zela, el mandatario dijo que los contratos de compra todavía no estaban firmados, cuando según él se suscribieron el pasado lunes.

    Según el ahora excanciller, el lunes 20 de abril, fecha en la que se firmaron los contratos, el Ministerio de Defensa le comunicó a Balcázar que los dos contratos se habían firmado; sin embargo, el mandatario salió en medios desmintiendo esta información.

    “Creo que es grave que un jefe de Estado mienta, porque entonces el país pierde credibilidad y hace imposible que el canciller pueda desarrollar sus tareas”, remarcó.

    Por su parte, el titular de Defensa, Carlos Díaz, a través de una carta dirigida a Balcázar, le explicó al mandatario que mantiene una “discrepancia sustantiva” por la postergación de la compra de las aeronaves caza, considerando que podría comprometer los intereses del país y generar consecuencias de significativa relevancia.

    Y es que el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, advirtió que utilizará todas las herramientas disponibles contra aquellos que actúen “de mala fe” con Washington, en referencia a la posición que adoptó Balcázar.

    “En la fecha, se ha adoptado una decisión de carácter estratégico en materia de seguridad nacional respecto de la cual mantengo una discrepancia sustantiva”, señaló Díaz en su carta.

    Balcázar había admitido el martes que ambos ministros, así como el jefe del gabinete Luis Arriola, estaban “preocupados” por las críticas que generaron en los círculos de defensa y política exterior, la decisión de dejar al siguiente gobierno, que asume en julio próximo, la compra de los aparatos, con un presupuesto de 3.500 millones de dólares.

    Según RPP, Díaz tenía programada una citación en la Comisión de Defensa del Congreso para responder por la suspensión de la firma del contrato de compra de 24 aviones de combate F-16 Block 70 con la empresa estadounidense Lockheed Martin.

    En medio de la crisis en el Gabinete Ministerial por la postergación de la compra de aviones F-16, Bernie Navarro, embajador de Estados Unidos en Perú, llegó la mañana de este miércoles a la Presidencia del Consejo de Ministros.

    Según confirmó en RPP el ahora exministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, Navarro llegó a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros para reunirse con el jefe del Gabinete, Luis Arroyo, a fin de definir la situación.

    Previamente, a través de su cuenta de X, Navarro se pronunció sobre la decisión del presidente José María Balcázar de postergar la compra de los aviones de combate. Al respecto, indicó que “si negocian de mala fe” con su país y “socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que como representante de la Administración Trump utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región”.

    Más sobre:PerúF-16EE.UU.cancillerministro de DefensaHugo de ZelaCarlos DíazLockheed MartinBernie NavarroMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Longton (RN) y relación con Republicanos: “Se generaron fracturas humanas que no están cicatrizadas y hay que superarlo”

    Discusión de megarreforma inicia esta tarde en Comisión de Hacienda de la Cámara

    Megarreforma: Frente Amplio anuncia reunión con el gobierno el lunes en La Moneda

    Dimiten los ministros de Exteriores y Defensa de Perú por la decisión del presidente de paralizar compra de F16

    Curso de programación gratis: Samsung abre inscripciones en Chile

    FA, PS y PC no dan el brazo a torcer y endurecen críticas tras ingreso de megarreforma al Congreso

    Lo más leído

    1.
    Astronauta de Artemis II muestra dura rehabilitación tras volver a la Tierra

    Astronauta de Artemis II muestra dura rehabilitación tras volver a la Tierra

    2.
    Estados Unidos pide a sus nacionales en Irán que salgan del país tras la reapertura parcial del espacio aéreo

    Estados Unidos pide a sus nacionales en Irán que salgan del país tras la reapertura parcial del espacio aéreo

    3.
    La Guardia Revolucionaria de Irán incauta dos buques en el estrecho de Ormuz

    La Guardia Revolucionaria de Irán incauta dos buques en el estrecho de Ormuz

    4.
    El costo humano de cerrar fronteras

    El costo humano de cerrar fronteras

    5.
    Más de 60 detenidos en Washington: veteranos de guerra irrumpen en el Congreso para exigir el fin del conflicto con Irán

    Más de 60 detenidos en Washington: veteranos de guerra irrumpen en el Congreso para exigir el fin del conflicto con Irán

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan

    Cómo el ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Cómo el ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Llegó el frío a Santiago: cuándo serán las próximas lluvias, según el pronóstico

    Llegó el frío a Santiago: cuándo serán las próximas lluvias, según el pronóstico

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Lazio por la Copa Italia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Lazio por la Copa Italia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Burnley vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Burnley vs. Manchester City en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Celta de Vigo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Celta de Vigo en TV y streaming

    Longton (RN) y relación con Republicanos: “Se generaron fracturas humanas que no están cicatrizadas y hay que superarlo”
    Chile

    Longton (RN) y relación con Republicanos: “Se generaron fracturas humanas que no están cicatrizadas y hay que superarlo”

    Discusión de megarreforma inicia esta tarde en Comisión de Hacienda de la Cámara

    Megarreforma: Frente Amplio anuncia reunión con el gobierno el lunes en La Moneda

    Megarreforma: las nuevas normas ambientales que pretenden rebajar los tiempos de los proyectos de inversión
    Negocios

    Megarreforma: las nuevas normas ambientales que pretenden rebajar los tiempos de los proyectos de inversión

    Entel anuncia plan de inversiones por casi US$650 millones para 2026 y Juan Hurtado se despide de la firma

    Industria de fondos mutuos supera los US$100.000 millones en patrimonio al cierre del primer trimestre

    Quiénes no podrán fumar de por vida en Gran Bretaña, con la nueva prohibición aprobada por el parlamento
    Tendencias

    Quiénes no podrán fumar de por vida en Gran Bretaña, con la nueva prohibición aprobada por el parlamento

    Cómo son los nuevos tratamientos contra el cáncer de páncreas que prometen ser efectivos, según ensayos clínicos

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Tras una mala racha histórica: Chelsea despide al técnico Liam Rosenior a horas de sus críticas al plantel
    El Deportivo

    Tras una mala racha histórica: Chelsea despide al técnico Liam Rosenior a horas de sus críticas al plantel

    “Se los maneja de otra manera”: jugador de Unión La Calera arremete contra el arbitraje tras polémica con Fernando Zampedri

    Ben Brereton derrocha optimismo sobre el momento de la selección chilena: “El futuro es muy prometedor”

    Curso de programación gratis: Samsung abre inscripciones en Chile
    Tecnología

    Curso de programación gratis: Samsung abre inscripciones en Chile

    Google Cloud Next 2026: Google decreta el fin de los chatbots y lanza su nueva IA para empresas

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan

    U. de Chile exhibirá histórico libro de Neruda creado durante la Guerra Civil Española
    Cultura y entretención

    U. de Chile exhibirá histórico libro de Neruda creado durante la Guerra Civil Española

    Madre de Jorge Matute Johns vuelve a criticar la serie de Netflix sobre su hijo: “Es una basura”

    El grupo chileno Cabrio abrirá la histórica despedida de Megadeth en Chile

    Canciller y ministro de Defensa de Perú renuncian tras controversia por postergación de compra de F-16 a EE.UU.
    Mundo

    Canciller y ministro de Defensa de Perú renuncian tras controversia por postergación de compra de F-16 a EE.UU.

    Dimiten los ministros de Exteriores y Defensa de Perú por la decisión del presidente de paralizar compra de F16

    El costo humano de cerrar fronteras

    Dip de alcachofas con grana padano
    Paula

    Dip de alcachofas con grana padano

    Una jornada para pensar la moda: así será “Tributo a la Moda y su Historia”

    Carreras Hyrox: la nueva tendencia en el running