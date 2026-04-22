Canciller y ministro de Defensa de Perú renuncian tras controversia por postergación de compra de F-16 a EE.UU.

El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Zela, anunció este miércoles su renuncia al cargo por sus discrepancias con la decisión del Ejecutivo de postergar la compra de aviones de combate F-16, solo minutos después de que hiciera lo mismo el titular de Defensa, Carlos Díaz.

En entrevista exclusiva con RPP, De Zela explicó los motivos de su renuncia al cargo. “La decisión política adoptada por (el presidente interino, José María) Balcázar pone en peligro la credibilidad del país y hace que nos convirtamos en uno con el cual no se puede confiar en un proceso de negociación”, afirmó el renunciado canciller.

“La segunda razón es que el señor Balcázar le ha mentido al país; él sabía que los dos contratos se habían firmado”, manifestó. Según De Zela, el mandatario dijo que los contratos de compra todavía no estaban firmados, cuando según él se suscribieron el pasado lunes.

El presidente de la república, José María Balcázar, dio por concluida designación de Carlos Díaz Daniño, en el cargo de ministro de Estado en la cartera de Defensa, el cual venía desempeñando desde el 17 de marzo de 2026.

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Según el ahora excanciller, el lunes 20 de abril, fecha en la que se firmaron los contratos, el Ministerio de Defensa le comunicó a Balcázar que los dos contratos se habían firmado; sin embargo, el mandatario salió en medios desmintiendo esta información.

“Creo que es grave que un jefe de Estado mienta, porque entonces el país pierde credibilidad y hace imposible que el canciller pueda desarrollar sus tareas”, remarcó.

Por su parte, el titular de Defensa, Carlos Díaz, a través de una carta dirigida a Balcázar, le explicó al mandatario que mantiene una “discrepancia sustantiva” por la postergación de la compra de las aeronaves caza, considerando que podría comprometer los intereses del país y generar consecuencias de significativa relevancia.

Y es que el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, advirtió que utilizará todas las herramientas disponibles contra aquellos que actúen “de mala fe” con Washington, en referencia a la posición que adoptó Balcázar.

“En la fecha, se ha adoptado una decisión de carácter estratégico en materia de seguridad nacional respecto de la cual mantengo una discrepancia sustantiva”, señaló Díaz en su carta.

Balcázar había admitido el martes que ambos ministros, así como el jefe del gabinete Luis Arriola, estaban “preocupados” por las críticas que generaron en los círculos de defensa y política exterior, la decisión de dejar al siguiente gobierno, que asume en julio próximo, la compra de los aparatos, con un presupuesto de 3.500 millones de dólares.

Según RPP, Díaz tenía programada una citación en la Comisión de Defensa del Congreso para responder por la suspensión de la firma del contrato de compra de 24 aviones de combate F-16 Block 70 con la empresa estadounidense Lockheed Martin.

En medio de la crisis en el Gabinete Ministerial por la postergación de la compra de aviones F-16, Bernie Navarro, embajador de Estados Unidos en Perú, llegó la mañana de este miércoles a la Presidencia del Consejo de Ministros.

Si negocian de mala fe con EE.UU. y socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que como representante de la Administración Trump utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región. — Embajador Navarro (@USAmbPeru) April 17, 2026

Según confirmó en RPP el ahora exministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, Navarro llegó a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros para reunirse con el jefe del Gabinete, Luis Arroyo, a fin de definir la situación.

Previamente, a través de su cuenta de X, Navarro se pronunció sobre la decisión del presidente José María Balcázar de postergar la compra de los aviones de combate. Al respecto, indicó que “si negocian de mala fe” con su país y “socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que como representante de la Administración Trump utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región”.