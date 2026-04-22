Tras una mala racha histórica: Chelsea despide al técnico Liam Rosenior a horas de sus críticas al plantel

Nuevo remezón en el Chelsea. El cuadro londinense anunció el despido de Liam Rosenior. Este martes perdieron por 3-0 ante el Brighton. Con eso, el cuadro blue sumó su quinta derrota consecutiva en la Premier League. En ninguno de esos partidos ha convertido goles, una situación inédita en su historia. Ahora son séptimos en la máxima competición inglesa.

“En nombre de todos en el Chelsea FC, nos gustaría dejar constancia de nuestro agradecimiento a Liam y a su equipo por todo el esfuerzo realizado durante su tiempo en el Club. Liam siempre se ha comportado con la máxima integridad y profesionalidad desde su nombramiento a mitad de temporada”, señala el comunicado oficial.

“Esta no ha sido una decisión que el Club haya tomado a la ligera; sin embargo, los resultados y el rendimiento recientes no han estado a la altura de las expectativas, y aún queda mucho por jugar esta temporada. Todos en el Chelsea FC le deseamos a Liam mucho éxito en el futuro”, añade.

Club statement: Liam Rosenior — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 22, 2026

Luego dan cuenta de los próximos pasos del club. “Calum McFarlane se hará cargo del equipo como entrenador interino hasta el final de la temporada, con el apoyo del cuerpo técnico del club, mientras nos esforzamos por lograr la clasificación para competiciones europeas y avanzar en la FA Cup”, enfatizan.

“Mientras el Club trabaja para brindar estabilidad al puesto de entrenador principal, emprenderemos un proceso de autorreflexión para realizar el nombramiento adecuado a largo plazo”, cierra el escrito.

La salida de Rosenior se produce solo horas después del conflicto público del estratega con el plantel del Chelsea. Tras la caída ante Brighton, el técnico criticó duramente a sus dirigidos. “La forma en que recibimos los goles, la cantidad de duelos que perdimos, la falta de intensidad del equipo... algo tiene que cambiar drásticamente aquí ahora mismo. Asumo la responsabilidad, siempre lo he dicho, pero creo que los jugadores también deben hacer autocrítica. Se puede hablar de tácticas, pero las tácticas vienen después de lo básico”, lanzó.

“No puedo seguir defendiendo lo que estamos viendo... No es suficiente. No puedo mentir. Voy a decir la verdad”, insistió.

La respuesta no tardó en llegar. “Si miras al vestuario encontrarás a todos agotados. Dimos todo lo que teníamos, pero hoy perdimos. Hemos corrido mucho, las estadísticas lo demuestran”, dijo el defensor Trevoh Chalobah.

El Chelsea debe disputar la semifinal de la FA Cup frente al Leeds United este domingo.