“El profesionalismo brilló por su ausencia”: DT del Chelsea explota contra el plantel y desata la guerra interna en Londres. Fotos: @chelseafc

La derrota por 3-0 frente al Brighton abrió un conflicto en el camarín del Chelsea. El resultado extendió una racha que figura entre las más negativas en la historia club londinense. También provocó una reacción pública del entrenador Liam Rosenior, que cuestionó el rendimiento de sus futbolistas. Horas después, uno de los referentes del plantel respondió.

El equipo blue sumó su quinta derrota consecutiva en la Premier League. En ninguno de esos partidos ha convertido goles, una situación inédita. Chelsea se mantiene en el séptimo lugar, en puestos de clasificación a Conference League.

En todo ese contexto, Rosenior adoptó un tono inusual. Hasta ese momento había respaldado públicamente a sus jugadores. Esta vez, el discurso cambió. “Me duele y me siento aturdido... La actitud fue inaceptable. Siempre salgo a defender a los jugadores, pero la actuación de esta noche es indefendible”, declaró.

El técnico insistió en que el problema excede lo táctico. “La forma en que recibimos los goles, la cantidad de duelos que perdimos, la falta de intensidad del equipo... algo tiene que cambiar drásticamente aquí ahora mismo. Asumo la responsabilidad, siempre lo he dicho, pero creo que los jugadores también deben hacer autocrítica. Se puede hablar de tácticas, pero las tácticas vienen después de lo básico”, sostuvo.

El Chelsea cayó por goleada ante el Brighton. Foto: @chelseafc

La frase que marcó el quiebre llegó en el tramo final de la rueda de prensa. “No puedo seguir defendiendo lo que estamos viendo... No es suficiente. No puedo mentir. Voy a decir la verdad”, insistió.

El propio Rosenior reforzó esa idea con una declaración que apuntó al compromiso profesional. “Eso no representa nada de lo que yo quiera ver y no lo volveré a ver jamás. El rendimiento en términos de profesionalismo brilló por su ausencia. Algunas de las cosas que presencié contra el Brighton no quiero volver a verlas jamás”.

El mensaje se interpretó dentro del camarín como una señal directa. El defensor Trevoh Chalobah rechazó la idea de que el equipo haya fallado en el esfuerzo. “Si miras al vestuario encontrarás a todos agotados. Dimos todo lo que teníamos, pero hoy perdimos. Hemos corrido mucho, las estadísticas lo demuestran”, lanzó.

El escenario interno

Mientras el entrenador exponía su frustración, la dirigencia del club comenzó a evaluar el escenario. La racha de resultados negativos aceleró un análisis que estaba previsto para el final de la temporada. Medios europeos señalan que posibilidad de un cambio en el banco técnico dejó de ser un tema hipotético.

El Chelsea perdió de manera consecutiva frente al Manchester United, Manchester City, Everton y Newcastle United, antes de la goleada sufrida ante el Brighton. El deterioro coincidió con una presión creciente sobre el proyecto que comanda el empresario Todd Boehly, que el año pasado tuvo su momento más alto con el título del Mundial de Clubes. Ahora la crisis tomó una dimensión mayor cuando uno de los jugadores respondió públicamente a las declaraciones del entrenador.

El episodio ocurre en un momento clave del calendario. El Chelsea debe disputar una semifinal de la FA Cup frente al Leeds United este domingo.