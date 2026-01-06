El lío que enfrenta el nuevo entrenador de Chelsea por una antigua multa por exceso de velocidad

Chelsea está teniendo un comienzo de año bastante movido: se produjo la salida de Enzo Maresca como entrenador del club, quien había logrado encontrar algo de estabilidad y levantó trofeos como el Mundial de Clubes y la Conference League. En Londres no hay tiempo que perder, por lo que en las últimas horas confirmaron a Liam Rosenior como su reemplazo, estratega que dirigía a Estrasburgo de Francia, un equipo que comparte dueños con la escuadra inglesa.

“Siento mucho honor de ser entrenador del Chelsea. Este es un club con un espíritu único y con una historia orgullosa de ganar títulos“, declaró el inglés en su presentación.

El desafío para Rosenior será mayor: “Mi trabajo es proteger la identidad del club y crear un equipo que refleje esos valores en cada partido que juguemos. Que me confíen este trabajo significa todo para mí y quiero agradecérselo a todos los involucrados por la oportunidad y la fe depositada en mí. Lo daré todo para conseguir el éxito que este club se merece”.

Foto: Chelsea

Problemas por una antigua multa por exceso de velocidad

Sin embargo, en las últimas horas, pese a la alegría por este nuevo paso en su carrera, el entrenador inglés recibió una muy mala noticia: el magistrado Paul Moslin le impuso una multa de 666 libras esterlinas (800 mil pesos chilenos aproximadamente) y tres puntos de penalización en su licencia de conducir. ¿La Razón? Un antiguo parte por exceso de velocidad.

En julio del año pasado fue sorprendido manejando en Inglaterra su Audi A8 a 36 mph, en una zona en donde el máximo permitido era 30. El entrenador pudo evitar el juicio, pero debía asistir a un curso de concientización vial, algo que finalmente no hizo ya que su vuelo que venía desde Francia se retrasó producto de la niebla. “Nos quedamos atrapados en Francia ya que se consideró inseguro volar de regreso a casa”, declaró Rosenior.

Chelsea juega este miércoles

En tanto, este miércoles los Blues enfrentan de visita a Fulham por la fecha 21 de la Premier League, instancia en la que, según informa la prensa inglesa, Liam Rosenior observará el partido desde la tribuna.

Cabe destacar que Chelsea marcha en el quinto lugar de la tabla con 31 unidades, a 17 del líder, su vecino de Londres: Arsenal.