SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El lío que enfrenta el nuevo entrenador de Chelsea por una antigua multa por exceso de velocidad

    Liam Rosenior, quien fue presentado en Londres en la última horas, deberá pagar cerca de 800 mil pesos chilenos por no presentarse a un curso de concientización vial.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Chelsea

    Chelsea está teniendo un comienzo de año bastante movido: se produjo la salida de Enzo Maresca como entrenador del club, quien había logrado encontrar algo de estabilidad y levantó trofeos como el Mundial de Clubes y la Conference League. En Londres no hay tiempo que perder, por lo que en las últimas horas confirmaron a Liam Rosenior como su reemplazo, estratega que dirigía a Estrasburgo de Francia, un equipo que comparte dueños con la escuadra inglesa.

    “Siento mucho honor de ser entrenador del Chelsea. Este es un club con un espíritu único y con una historia orgullosa de ganar títulos“, declaró el inglés en su presentación.

    El desafío para Rosenior será mayor: “Mi trabajo es proteger la identidad del club y crear un equipo que refleje esos valores en cada partido que juguemos. Que me confíen este trabajo significa todo para mí y quiero agradecérselo a todos los involucrados por la oportunidad y la fe depositada en mí. Lo daré todo para conseguir el éxito que este club se merece”.

    Foto: Chelsea

    Problemas por una antigua multa por exceso de velocidad

    Sin embargo, en las últimas horas, pese a la alegría por este nuevo paso en su carrera, el entrenador inglés recibió una muy mala noticia: el magistrado Paul Moslin le impuso una multa de 666 libras esterlinas (800 mil pesos chilenos aproximadamente) y tres puntos de penalización en su licencia de conducir. ¿La Razón? Un antiguo parte por exceso de velocidad.

    En julio del año pasado fue sorprendido manejando en Inglaterra su Audi A8 a 36 mph, en una zona en donde el máximo permitido era 30. El entrenador pudo evitar el juicio, pero debía asistir a un curso de concientización vial, algo que finalmente no hizo ya que su vuelo que venía desde Francia se retrasó producto de la niebla. “Nos quedamos atrapados en Francia ya que se consideró inseguro volar de regreso a casa”, declaró Rosenior.

    Chelsea juega este miércoles

    En tanto, este miércoles los Blues enfrentan de visita a Fulham por la fecha 21 de la Premier League, instancia en la que, según informa la prensa inglesa, Liam Rosenior observará el partido desde la tribuna.

    Cabe destacar que Chelsea marcha en el quinto lugar de la tabla con 31 unidades, a 17 del líder, su vecino de Londres: Arsenal.

    Más sobre:FútbolLiam RoseniorChelsea

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Es un premio a las colusiones”: parlamentarios oficialistas cuestionan nombramiento de Jorge Quiroz en Hacienda

    Estados Unidos confirma que baraja el uso del Ejército entre sus opciones para tomar el control de Groenlandia

    Libertarios presentan listado de nombres que podrían “enriquecer” el gobierno de Kast

    El adiós del Banco Central a Stephany Griffith-Jones luego de tres años como consejera

    Colisión frontal entre vehículo particular y un bus deja un fallecido en Pudahuel

    Ventas de Ford en Estados Unidos crecen 6% en 2025, su mejor año desde 2019

    Lo más leído

    1.
    En España apuntan a Alexis Sánchez por ceder el penal en la caída del Sevilla: “La culpa es del veterano”

    En España apuntan a Alexis Sánchez por ceder el penal en la caída del Sevilla: “La culpa es del veterano”

    2.
    Se retira a los 25 años: el ocaso de la carrera del delantero que le dijo que no a la Roja

    Se retira a los 25 años: el ocaso de la carrera del delantero que le dijo que no a la Roja

    3.
    ¿Se rompió la magia? Los hinchas de Deportes Concepción le declaran la guerra al último refuerzo lila

    ¿Se rompió la magia? Los hinchas de Deportes Concepción le declaran la guerra al último refuerzo lila

    4.
    Los piratas encuentran un tesoro: Lucas Pratto está a una firma de convertirse en refuerzo de Coquimbo Unido

    Los piratas encuentran un tesoro: Lucas Pratto está a una firma de convertirse en refuerzo de Coquimbo Unido

    5.
    Histórico cuadro brasileño avanza en las negociaciones para sumar a Alexis Sánchez a sus filas

    Histórico cuadro brasileño avanza en las negociaciones para sumar a Alexis Sánchez a sus filas

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La “inusual” calma sísmica en Santiago y la zona central: qué significa, según un geofísico

    La “inusual” calma sísmica en Santiago y la zona central: qué significa, según un geofísico

    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos

    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Suben peajes y TAG desde enero: estas son las nuevas tarifas para 2026

    Suben peajes y TAG desde enero: estas son las nuevas tarifas para 2026

    Pet Shop Boys en el Movistar Arena: revisa la fecha y cuándo comienza la venta de entradas

    Pet Shop Boys en el Movistar Arena: revisa la fecha y cuándo comienza la venta de entradas

    “Es un premio a las colusiones”: parlamentarios oficialistas cuestionan nombramiento de Jorge Quiroz en Hacienda
    Chile

    “Es un premio a las colusiones”: parlamentarios oficialistas cuestionan nombramiento de Jorge Quiroz en Hacienda

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Libertarios presentan listado de nombres que podrían “enriquecer” el gobierno de Kast

    El adiós del Banco Central a Stephany Griffith-Jones luego de tres años como consejera
    Negocios

    El adiós del Banco Central a Stephany Griffith-Jones luego de tres años como consejera

    Ventas de Ford en Estados Unidos crecen 6% en 2025, su mejor año desde 2019

    Aprueban la solicitud de reorganización judicial de Edyce, una de las mayores empresas en Chile ligada al acero

    Las más esperadas: las series y películas basadas en libros que saldrán este 2026
    Tendencias

    Las más esperadas: las series y películas basadas en libros que saldrán este 2026

    Con la IA en el centro: 7 novedades que Samsung presentó en The First Look durante CES 2026

    Cuál podría ser el precio de GTA VI, el esperado juego de Rockstar Games

    El lío que enfrenta el nuevo entrenador de Chelsea por una antigua multa por exceso de velocidad
    El Deportivo

    El lío que enfrenta el nuevo entrenador de Chelsea por una antigua multa por exceso de velocidad

    “Levántate, subnormal, te tiras todo el partido”: el tenso cruce entre figura del Betis de Pellegrini y Vinicius Jr.

    Todo marcha según el plan: Ruy Barbosa avanza puestos en el Rally Dakar

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Greentea Peng, la voz más fresca del neosoul, confirma su debut en Chile
    Cultura y entretención

    Greentea Peng, la voz más fresca del neosoul, confirma su debut en Chile

    “Una noticia maravillosa”: Angelo Pierattini sale de la UCI y recibe un homenaje en el aniversario de la SCD

    Elías Llanos Canales, el director que filmó “héroes de verdad” en la película más cara de la historia de Chile

    Estados Unidos confirma que baraja el uso del Ejército entre sus opciones para tomar el control de Groenlandia
    Mundo

    Estados Unidos confirma que baraja el uso del Ejército entre sus opciones para tomar el control de Groenlandia

    Cómo Marco Rubio pasó de ser blanco de asesinato del chavismo a verdugo del régimen venezolano

    Bolsonaro recibe atención médica por un traumatismo craneoencefálico leve tras caerse en prisión

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso