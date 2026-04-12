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    El Manchester City aplasta al Chelsea y acecha al Arsenal en el liderato de la Premier League

    Los Citizens golearon al conjunto londinense y recortó distancia ante los Gunners, en una liga inglesa que podría definirse por diferencia de gol. Este domingo 19 de abril se ambos se enfrentarán.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Foto: @ManCity (X).

    El Manchester City no pasó mayores problemas para superar al Chelsea. Los dirigidos por Pep Guardiola golearon por 3-0 en Stanford Bridge y se pusieron a solo seis unidades del Arsenal, con un partido menos y con otro enfrentamiento entre sí pendiente. Los Citizens dependen de sí mismos, mientras que a los fantasmas le aparecen a los Gunners en una Premier que podría definirse por diferencia de goles.

    El conjunto mancuniano fue superior de principio a fin. Salió con todo desde el arranque, aunque no pudieron marcar diferencias en el marcador hasta el complemento.

    El encargado de romper el cero fue Nico O’Reilly (51′), quien se ha convertido en un hombre clave para Guardiola. El zurdo viene antecedido de varios goles claves.

    Minutos después, Marc Guéhi (57′) estiró la ventaja tras una gran habilitación de Rayan Cherki, de gran rendimiento. Finalmente, Jeremy Doku (68′) sentenció la goleada al aprovechar un grosero error en la salida del Chelsea.

    Con este resultado, el City alcanzó a las 64 unidades y recortó distancia con el Arsenal, que tiene 70 puntos. Los Citizens tienen un partido menos (ante Crystal Palace), a falta de seis jornadas. Sin embargo, el domingo 19 de abril se jugará una verdadera final. Ambos equipos se medirán en Etihad, en un partido que prácticamente definirá la liga inglesa.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalPremier LeagueManchester CityArsenalChelsea

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