De vigilar a Cathy Barriga en la cárcel al Clásico Universitario: Diego Flores, el gendarme que arbitrará la U ante la UC

La undécima fecha de la Liga de Primera tiene al Clásico Universitario como uno de los duelos más atractivos de la jornada. Universidad de Chile y Universidad Católica buscarán las tres unidades que les permitan seguir escalando en la tabla de posiciones para no ceder en la pelea por el título.

Más allá de lo deportivo, y de las pizarras que preparan Fernando Gago y Daniel Garnero para dar el golpe en la cancha, el árbitro que conduzca el cotejo pasó a ser una preocupación en las dos instituciones.

En Universidad de Chile están preocupado. ¿La razón? En las últimas fechas ha acusado una serie de situaciones que aseguran han terminando influyendo en los resultados. La última ocurrió en la derrota frente a Ñublense, por una fuerte entrada que recibió Javier Altamirano, pero que no fue castigada con tarjeta roja. En Azul Azul consideran que la falta de criterios de los jueces altera el desarrollo normal de la Liga de Primera.

Considerando este panorama, la Comisión de Árbitros que comanda Roberto Tobar no ha querido dejar nada al azar. Más cuando los jueces han seguido sumando polémicas durante las últimas fechas. En el Claro Arena, el cometido de Nicolás Gamboa terminó con muchos cuestionamientos y retos internos, particularmente por la jugada que pudo costarle la expulsión a Fernando Zampedri, por doble amarilla, tras agredir al lateral Christopher Díaz.

Frente a tal escenario, Tobar ha diseñado un plan para el duelo de este fin de semana. Le avisó con bastante anticipación a Diego Flores que sería el encargado de dirigir el partido, y a Franco Jiménez para tomar las funciones en el VAR.

Esta medida responde a las recientes críticas que han desatado los cobros de los jueces en las jornadas anteriores. Así, ambos colegiados están teniendo una preparación especial de cara al clásico universitario, la que incluye la revisión de videos de los equipos con el fin de que puedan estar más concentrados a la hora del enfrentamiento.

Cabe señalar que Flores recibió su título de la INAF en 2015 y realizó su debut como juez central en 2021, siendo el encargado de dirigir encuentros de la Segunda División Profesional y la Primera B. Recibió el ascenso a la máxima categoría en 2023 por decisión de Roberto Tobar.

En la temporada pasada, tuvo la responsabilidad de dirigir encuentros en la Liga de Ascenso y Liga de Primera, además de la Copa Chile. Por cierto, también fue parte de la final de la liguilla de promoción de la B en la que Deportes Concepción superó a Cobreloa.

Y en 2026, ha tenido la posibilidad de estar presentes en duelos de la U y la UC. A los azules los dirigió en el empate 0-0 contra Palestino por la tercera fecha, mientras que a los franjeados los arbitró en el triunfo por 3-4 sobre Audax Italiano por la novena jornada. En aquella oportunidad, los itálicos se quejaron por el cometido del juez.

Un aspecto adicional sobre Flores es el hecho de que se desempeña como cabo segundo de Gendarmería de Chile en la cárcel femenina de San Miguel, el mismo recinto penitenciario en el que Cathy Barriga fue enviada a prisión preventiva en noviembre de 2024.

“El trabajar en una institución como ésta, me ha ayudado bastante con el arbitraje, en tema de control de los jugadores, del partido, el complementar los dos trabajos, ha sido súper beneficioso”, expresó el juez en octubre de 2023 sobre su labor, donde tuvo a su cargo recibir a quienes visitaban a Cathy Barriga.

El duelo entre Universidad de Chile y Universidad Católica se disputará este sábado, a las 18 horas, en el Estadio Nacional.