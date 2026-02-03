SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Cathy Barriga y “Capitán Yáber para mujeres” en San Joaquín: “Me parece justo por la igualdad y equidad de género”

    La Fiscalía Oriente está pidiendo penas de más de 23 años de cárcel para la exalcaldesa.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Diego Martin

    En el 9° Juzgado de Garantía de Santiago se desarrolló este martes la audiencia de preparación de juicio oral en contra de la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga.

    La Fiscalía Oriente está pidiendo penas de más de 23 años de cárcel para la esposa del diputado Joaquín Lavín.

    Durante su llegada al Centro de Justicia, la otrora autoridad municipal evitó abordar su caso con la prensa que la esperaba, indicando que su abogado defensor, Cristóbal Bonacic, hablaría.

    Pese a ello, respondió una consulta sobre la habilitación en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) Santiago de un módulo especial en el que deberá cumplir prisión preventiva la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco.

    La otrora vocera del máximo tribunal permanecerá en el módulo especial que dispuso Gendarmería en la cárcel ubicada en la comuna de San Joaquín y que se constituirá como una Capitán Yáber para mujeres.

    “Me parece justo por la igualdad y equidad de género”, señaló Barriga, que en su momento cumplió prisión preventiva en la Cárcel de San Miguel.

    Por su parte, el abogado Bonacic insistió en la inocencia de su representada y cuestionó la actuación de la Fiscalía Oriente en el caso.

    “Obviamente es un proceso absolutamente injusto”, dijo el defensor, recalcando que en el juicio oral el Ministerio Público deberá demostrar los hechos de su acusación, “cosa que al día de hoy no ha ocurrido”, aseguró.

