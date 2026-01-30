SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Tiene agua caliente: fiscal judicial se constituyó en “Capitán Yáber femenino” en que Vivanco cumplirá prisión preventiva

    Reporte emanado desde la Corte de San Miguel indica que el espacio “no tiene condiciones de régimen o habitabilidad especial, salvo que no hay más personas en la misma sección".

    Por 
    José Navarrete
     
    María Catalina Batarce
    Diego Martin

    La fiscal judicial de la Tercera Fiscalía de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Carla Troncoso, se constituyó en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) Santiago, para evaluar las condiciones de la zona que fue habilitada en el recinto y en la que deberá cumplir prisión preventiva la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco.

    La otrora vocera del máximo tribunal permanecerá en el módulo especial que dispuso Gendarmería en la cárcel ubicada en la comuna de San Joaquín y que se constituirá como una Capitán Yáber para mujeres.

    Mediante un oficio acompañado de fotografías, Troncoso informó de la visita al fiscal judicial de la Corte Suprema, Jorge Pizarro.

    “Habida consideración de las distintas informaciones sobre el establecimiento penitenciario habilitado para albergar imputadas privadas de libertad en causas de interés mediático, comprobé que las dependencias de la sección juvenil del CPF Santiago, se han rehabilitado para generar una sección con capacidad limitada para segregar población de imputadas que no califiquen en el CP San Miguel”, detalló

    En su reporte, Troncoso precisó que “las instalaciones están en el interior del penal, con cierre y encierro regular, cuentan con baños con agua caliente y un patio con luz natural y otro cerrado”.

    Asimismo, la fiscal judicial especificó que esas instalaciones se han ocupado previamente para casos especiales y que “en fecha reciente se fumigó”.

    “No tiene condiciones de régimen o habitabilidad especial, salvo que no hay más personas en la misma sección. Hago presente que este penal es principalmente de condenadas y tiene su propia sección de internas de delitos con connotación pública, separada de esta sección que corresponde a imputadas", expuso Toncoso.

    La fiscal judicial de San Miguel indicó que la custodia está a cargo del propio personal de la unidad, y hasta hoy con el refuerzo de personal del nivel central que apoya en las mismas labores.

