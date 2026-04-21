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    A 10 años de haber levantado la Premier League: Leicester sentencia su descenso a la tercera categoría de Inglaterra

    Los Foxes necesitaban ganar este martes, pero solo igualaron ante Hull City, un resultado que los condena a jugar la siguiente temporada en la League One.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: @SC_ESPN en X

    Hace 10 años, Jamie Vardy, N’Golo Kanté y Riyad Mahrez levantaban el trofeo de la Premier League ante el delirio de los hinchas de Leicester. El equipo dirigido por Claudio Ranieri, sin los millones de los grandes de Inglaterra, se quedaba con un título que es recordada como una de las campañas más admirables en la historia del fútbol. Pero la alegría no es para siempre. 10 años después, el club consumó su descenso en el siempre difícil Championship, por lo que jugará la próxima temporada en la League One, equivalente a la tercera categoría de ese país.

    El duro golpe se concretó este martes. Los Foxes necesitaban ganar en casa a Hull City para seguir peleando por la permanencia. Y dieron lucha, porque comenzaron perdiendo con un tanto de Liam Millar a los 18′, pero lo dieron vuelta con goles de Jordan James a los 52 y de Luke Thomas a los 54′. Sin embargo, Oliver McBurnie anotó a los 63′ el empate 2-2 para una escuadra que disputa el ascenso, el que acabó siendo definitivo.

    Foto: @SC_ESPN en X.

    Las postales en el King Power Stadium, mismo recinto en el que se vivieron jornadas gloriosas en la Premier League y hasta una clasificación a los cuartos de final de la Champions League en la temporada 2016-17, fueron desoladoras este martes, con futbolistas tapándose el rostro, otros rendidos en el césped y un público entre las lágrimas y la incredulidad.

    Una sanción que los hundió

    El comienzo de temporada para Leicester en el Championship fue positivo, con tres triunfos en cuatro partidos. Pero luego de eso, el equipo cayó en una crisis de malos resultados y, para colmo, un castigo los dejó en una situación crítica.

    Hace dos meses recibieron una sanción de seis puntos por las irregularidades financieras cometidas hace dos años. A pesar de la apelación de la institución, un tribunal independiente ratificó la sentencia, la que fue un factor importante para que Leicester perdiera la categoría a pesar de que aún restan dos jornadas para el término del torneo.

    La única vez que el club jugó en la League One de Inglaterra fue en la temporada 2008-09, en la que duró solo un año y obtuvo rápidamente su acenso. ¿Se repetirá la historia?

    Más sobre:FútbolLeicesterInglaterra

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