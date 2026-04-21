Caso Factop: Luis Hermosilla solicita citar a declarar a excandidata a Fiscal Nacional y nueva gerenta de Codelco

25/08/2025 - REFORMALIZACION CASO FACTOP. En la foto, LUIS HERMOSILLA - Foto - Mario Tellez / La Tercera

El caso Factop vuelve a agitar las aguas en tribunales. El pasado jueves, Juan Pablo Araya, fiscal adjunto de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente, ingresó un oficio al 4° Juzgado de Garantía, solicitando fijar una audiencia para pedir formalmente más tiempo tras la reapertura de la investigación, argumentando que todavía quedan “diligencias pendientes”.

Este movimiento marca un giro en la estrategia del Ministerio Público. El 16 de enero de este año la Fiscalía había decidido cerrar la indagatoria, presentando incluso una acusación formal contra varios implicados del denominado caso Factop-Audio ante el mismo tribunal.

Frente a este nuevo escenario, el juez Fernando Celis le dio luz verde a la solicitud de la Fiscalía. De esta forma, el debate sobre si se otorga o no este aumento de plazo se llevará a cabo durante la audiencia de procedimiento abreviado de Rodrigo Topelberg, socio de Factop, la cual ya estaba agendada para el próximo 4 de mayo.

La fiscal metropolitana oriente, Lorena Parra señaló en entrevista con CNN que el Ministerio Público solicitó 20 años de cárcel para el socio de Factop, Daniel Sauer, 18 años para la abogada Leonarda Villalobos y 14 años para el penalista Luis Hermosilla. Estas altas pretensiones punitivas responden a la suma de varias infracciones cometidas en el marco de esta trama legal y económica.

En paralelo, el abogado Juan Pablo Hermosilla, en representación de su hermano, Luis Hermosilla, solicitó al 4° Juzgado de Garantía de Santiago una diligencia que “constituye una derivación directa, necesaria y sustancial de la declaración prestada por la fiscal regional doña Lorena Parra Parra el pasado 6 de abril”.

“Esta solicitud no constituye un acto aislado, sino que emana de los antecedentes y puntos de prueba surgidos en una diligencia solicitada por esta defensa de manera oportuna, cuya pertinencia fue debidamente acreditada y que sirvió de fundamento en parte para la reapertura de la investigación”, consignó el escrito presentado al tribunal.

En concreto, el abogado Juan Pablo Hermosilla solicitó que se cite en calidad de testigo a la abogada Marta Herrera Seguel, y que detalle las circunstancias y contexto en que conoció a Luis Hermosilla, naturaleza y alcance del apoyo solicitado a Luis Hermosilla en el marco de su candidatura a Fiscal Nacional en diciembre de 2022.

Además, Hermosilla pidió que Herrera aclare el “vinculo profesional y personal con la fiscal regional metropolitana oriente, doña Lorena Parra Parra”. Y que se le consulte sobre la frecuencia y tenor de las comunciaciones (telefonicas y vía mensajería) sostenidas con el imputado durante el proceso de designación de la máxima autoridad del Ministerio Público.

“Si al momento de requerir gestiones de apoyo para su carrera profesional, consideraba que don Luis Hermosilla ejercía funciones de operario público o si su requerimiento de fundaba en su calidad de abogado particular con redes de contacto lícitas”, concluyó.

Marta Herrera asumió el pasado 12 de febrero como nueva gerenta de Ética y Cumplimiento de Codelco.

Herrera es abogada de la Universidad de Chile y Master of Laws de la California Western School of Law, contando con una amplia experiencia jurídica.

La abogada fue propuesta como candidata a Fiscal Nacional en diciembre de 2022 por el presidente Boric, pero dicha nominación días después no llegó a puerto, pues el Senado rechazó la designación con 26 votos a favor, 11 en contra y nueve abstenciones.

19 de Diciembre del 2022 La fiscal Marta Herrera participa de la comision de constitucion mediante el cual se solicita el acuerdo del Senado para nombrar el cargo de Fiscal Nacional del Ministerio Público. Foto: Dedvi Missene Dedvi Missene

Audio

El 14 de noviembre de 2024 se hizo pública la grabación de la reunión en la que participaba el penalista Luis Hermosilla y cuyo audio fue grabado por Villalobos. Ese audio, fue enviado por Rodrigo Topelberg a Ciper para su publicación.

El denominado caso Audio, en el que se indaga presuntos sobornos, se origina del caso Factop, nombre que surge de la investigación por presuntos delitos económicos en el factoring Factop, encabezado por los hermanos Daniel y Ariel Sauer y Topelberg, en el que también se ha vinculado a los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff.

Pese a que inicialmente se indagaron como causas separadas, en enero del 2025 los persecutores de la Fiscalía Oriente agruparon la indagatoria en una gran causa, llegando a sumar 35 imputados según los registros del Poder Judicial.

Los imputados, incluso estuvieron meses en prisión preventiva, entre los que se encuentran el propio Hermosilla, Villalobos, Sauer, Topelberg y Jalaff.