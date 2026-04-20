Presidente de Primus por millonario fraude de 2023: “Pusimos el pecho a las balas y salvamos la empresa”

“Nunca imaginamos, cuando fundamos Primus hace más de una década, que enfrentaríamos uno de los fraudes más sofisticados en la historia reciente del factoring chileno. Descubrir que dos ex altos ejecutivos y socios, en quienes habíamos depositado plena confianza, habían articulado un esquema de cheques y facturas falsas constituyó un golpe durísimo, tanto económico como profundamente personal”.

Con estas palabras el presidente del directorio de Primus Capital, Raimundo Valenzuela recordó el millonario fraude que sufrió en 2023 la compañía en su última memoria anual correspondiente al ejercicio 2025.

El caso Primus comenzó en marzo de 2023, cuando el directorio presidido por el empresario Raimundo Valenzuela detectó un error administrativo que terminó destapando todo un esquema defraudatorio. Primus intentó cobrar una factura vencida que supuestamente había sido emitida por un prestador de servicios a la minera Gaby (Codelco). Al momento de ordenar el protesto y cobro del dinero, el factoring se percató de que el identificador tributario del documento era incorrecto. Al revisar los antecedentes, confirmaron que la factura era falsa.

Hoy, la Fiscalía mantiene a 99 personas imputadas por esta causa, que dejó un perjuicio total de US$100 millones al factoring. Los cuatro prinicipales imputados son: Francisco Coeymans, exgerente general de Primus; Ignacio Amenábar, exgerente comercial; Marcelo Rivadeneira, técnico en cocina; y Antonio Guzmán, abogado. Todos ellos, según la Fiscalía, habrían urdido un plan para defraudar a Primus Capital a través de la creación de sociedades de papel, consiguiendo millonarios fondos.

“Tuvimos que inyectar recursos significativos, cerca de US$100 millones necesarios para evitar la quiebra, cumplir con todos los acreedores y proteger a nuestros trabajadores y sus familias. Fue un período de gran angustia que afectó mi salud, mi familia y mi tranquilidad. Pero, como señalé en mis cartas anteriores, el tiempo y la justicia nos han dado la razón. Hoy, con la cabeza en paz, puedo afirmar que pusimos el pecho a las balas, salvamos la empresa y la dejamos en condiciones inmejorables”, acotó.

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo, Eduardo Guerrero destacó que “el año 2023 no solo fue difícil, sino una verdadera tormenta perfecta”.

Fue “un portonazo corporativo impensado, orquestado desde adentro por quienes más poder y confianza tenían. Perdimos más de lo que imaginamos, pero ganamos algo mucho más valioso: la certeza de que a quienes nos habían robado, no nos doblegarían, ni por disponibilidad de fondos, ni por amenazas, ni menos por mentiras, y de que Primus no era solo un negocio, sino una casa construida con esfuerzo, talento y valores, que valían la pena defender”, añadió.

También destacó que el año 2025 cosechamos en mucho mayor medida los esfuerzos y desvelos de los períodos anteriores.

“Fue el año del anhelado despegue, del renacimiento en términos consolidados. Cerramos el ejercicio con utilidades cercanas a los $10.000 millones, un giro histórico frente a los resultados de los períodos anteriores. Los ingresos crecieron más de 30%, el resultado operacional se disparó cerca de 68%, y nuestra cartera de factoring y leasing alcanzó niveles de diversificación y calidad crediticia que nos llenan de satisfacción”, añadió.