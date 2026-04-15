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    Junta de acredores de Brando apueba reorganización para evitar la quiebra

    La junta de acreedores de Brando aprobó un acuerdo de reorganización para evitar la quiebra por su deuda de $3.962 millones. El plan asegura su continuidad con una profunda reestructuración, la reprogramación de pagos y la modernización de su modelo de negocio.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas

    La junta de acreedores de Brando aprobó su reorganización concursal, logrando así evitar la quiebra de la empresa. La cadena —especializada en artículos para el hogar, cuidado personal y regalos, con 26 tiendas en centros comerciales a lo largo del país— había solicitado este proceso debido a una pesada carga financiera que asciende a $3.962 millones.

    Los controladores de Brando son inversionistas liderados por Javier Rodas y Hugo Ender, exgerente general y exgerente de finanzas de CasaIdeas, respectivamente.

    La deudora cuenta con la asesoría legal de Ricardo Reveco, socio de Carey, y este martes presentó al 26° Juzgado Civil de Santiago una nueva propuesta de acuerdo a sus acreedores. A cargo del proceso de reorganización está el veedor Nicolás Mena Letelier, quien posee amplia experiencia en este tipo de procesos de reestructuración de pasivos de grandes empresas.

    Sus tres mayores acreedores son: Comercial de Valores (Coval); Kosar Transportes y la Tesorería General de la República.

    Pulso tuvo acceso a la propuesta aprobada por la mesa de acreedores. El primer pilar del plan busca asegurar la continuidad operativa de la empresa y realizar una reestructuración profunda. Esto contempla el pago o condonación de las deudas vigentes, junto con una reorganización interna que implica disminuir la dotación de personal y modernizar el modelo de negocios para acercarlo al formato de las grandes cadenas de retail.

    En cuanto a las condiciones de pago, los acreedores proveedores pueden optar por recuperar su dinero con una venta ordenada de activos que debe concluir antes del 30 de diciembre de 2026, tras la cual los saldos no cubiertos se considerarán extinguidos, o bien elegir un beneficio tributario inmediato declarando la deuda como incobrable. Paralelamente, la acreencia con garantía Fogape será pagada en su totalidad en una sola cuota (bullet) el 15 de diciembre de 2026.

    Para los acreedores especiales, el acuerdo establece una reprogramación a largo plazo mediante cuotas anuales que se pagarán entre fines de 2026 y el año 2046, dándoles también la opción de perdonar la deuda dentro de los primeros nueve meses de vigencia del plan. La ejecución y el cumplimiento de todas estas medidas estarán bajo la fiscalización y supervisión de un Interventor Concursal.

    De acuerdo a su solicitud de reorganización, presentada al tribunal, Brando es una sociedad con presencia en el comercio nacional dedicada a la comercialización de productos para el hogar y las personas, con un foco en diseño, calidad y funcionalidad.

    Con más de ocho años de trayectoria, la compañía ha desarrollado tiendas a lo largo del país complementada por canales mayoristas y de venta online. Su portafolio contempla más de 3.000 SKU distribuidos en diversas categorías, entre ellas hogar, día a día, infantil, deporte, bienestar, tiempo libre y estudio.

    Sin embargo, puntualizó, “como consecuencia de diversos factores externos y variables, entre ellos la transformación de la industria caracterizada por una creciente competencia en precios y un escenario económico adverso que impactó la demanda”.

    “Si bien durante los últimos años los ingresos de la Sociedad se han mantenido relativamente constantes, el aumento general de costos -incluyendo el alza en el valor de las mercaderías, las variaciones del tipo de cambio y mayores gastos operacionales- impidió revertir oportunamente su situación financiera, motivo por el cual la Sociedad ha decidido solicitar un procedimiento de reorganización judicial de sus activos y pasivos, con el objeto de resguardar la continuidad y el adecuado desarrollo de sus operaciones”, consignó.

    Más sobre:NegociosEmpresasDeudasRetailConflicto

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