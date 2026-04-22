A qué hora y dónde ver a Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich por la Copa de Alemania. Foto referencial de archivo

Este miércoles se desarrolla la primera semifinal entre el Bayern Leverkusen contra Bayern Múnich, en el marco de la Copa de Alemania.

El cuadro local recibe a los campeones de la Bundesliga, los que además vienen de eliminar al Real Madrid en la Champions League.

Cuándo juega Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich

El partido de Bayer Leverkusen contra el Bayern Múnich es este miércoles 22 de abril, a las 14:45 horas de Chile.

Los clubes se miden en el BayArena de Alemania para este compromiso.

Dónde ver a Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich

El partido de Bayer Leverkusen contra el Bayern Múnich se transmite en el canal ESPN5 .

La cobertura online de la Copa de Alemania va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.