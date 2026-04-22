SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Megarreforma: Hacienda proyecta una recaudación de hasta US$800 millones por nueva ventana para retirar el FUT

    La expectativa del Ejecutivo es que el 10% de los actores tributarios que tienen FUT acumulado accedan a esta ventana. Se aplicará una tasa de 10% por un año de plazo. Sin embargo, expertos advierten que con esta medida recaudatoria "se cambia tributación futura por tributación presente”.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    Santiago, 21 de Abril de 2026. El Presidente de la Republica, Jose Antonio Kast, visita el Ministerio de Obras Publicas ubicado en el centro de Santiago. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El gobierno está ad portas de ingresar al Congreso la megarreforma que será clave para el andamiaje de la administración de José Antonio Kast. Por lo mismo, se siguen afinando detalles del proyecto que se debería conocer en detalle esta semana.

    Entre los cambios tributarios propuestos se modifica la tasa del impuesto de primera categoría para las grandes empresas, estableciendo una tasa única de 23%, desde el 27% actual.

    La reducción será gradual en tres años. Así, en 2027 la tasa pasará de 27% a 25,5%, (operación renta 2028); en 2028 a 24% (operación renta 2029) y en 2029 a 23% (operación renta 2030).

    Esta última medida beneficiará a 150 mil empresas que emplean a más de 5 millones de trabajadores (53% del mercado laboral formal) y dan cuenta del 90% de la inversión en Chile, según ha dicho el gobierno.

    Además se establece la reintegración del sistema tributario, la que también será paulatina, volviendo a una integración total en el año tributario 2031. A ello se suman otras medidas como la eliminación por un año del IVA a la venta de viviendas y la entrega de un crédito tributario para el empleo.

    Todas ellas generarán una merma en la recaudación fiscal, al menos en el corto plazo, que los expertos cuantificaron entre US$2.800 millones y US$3.500 millones. En el gobierno apuestan a que en régimen esto sea compensado con mayor crecimiento y contención del gasto público.

    Pero para la transición, el Ejecutivo impulsará una serie de medidas transitorias que le generarán recaudación. Una de ellas es la rebaja transitoria del Impuesto a las Donaciones establecido en la Ley N°16.27, que le aportaría ingresos por unos US$293 millones. A ello se agrega la repatriación de capitales. En este caso se establece una ventana de 12 meses afecto al pago de un impuesto único y sustitutivo del 10% sobre el valor de los bienes o rentas declarados. Además, se establece una tasa reducida de 7% para quienes repatrien efectivamente sus bienes dentro de los primeros 3 años desde la publicación de la ley, y los mantengan invertidos en inmuebles DFL2 y valores del artículo 107 de la LIR por al menos 8 años. Con esta medida prevén recaudar $300 mil millones, unos US$338 millones. Así, en suma, con ambas medidas transitorias lograr allegar recursos por unos US$631 millones.

    Valparaiso, 25 de marzo 2026 El ministro del Interior, Claudio Alvarado, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, durante la sesion del Senado Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Otra medida de ese tipo es la aplicación de un impuesto sustitutivo del 10% sobre registros de rentas empresariales pre 2016, por un plazo de 12 meses, lo que refiere al Fondo de Utilidades Tributables (FUT).

    De acuerdo a fuentes del gobierno con ella se debería generar una recaudación de entre US$700 millones y US$800 millones. La expectativa del Ejecutivo es que del orden del 10% de los actores tributarios que tienen FUT acumulado ocupen dicha ventana para retirar recursos.

    El FUT es un registro contable -que data de 1984- de utilidades que los socios no retiraban para posteriormente reinvertirlas, y por ese lapso no pagaban impuestos, lo que generó un enorme pozo que hasta 2017 equivalía a 1,25 veces el PIB de Chile, en torno a US$335 mil millones.

    El FUT se eliminó en 2014 en la reforma tributaria de Michelle Bachelet y se abrieron ventanas para que aquellos socios que mantenían ese registro regularizaran su situación.

    La primera ventana transitoria diseñada para vaciar el FUT acumulado permitió recaudar una cifra estimada de más de US$ 1.500 millones en su primer año de vigencia (2015).

    En el segundo gobierno de Sebastián Piñera también se abrió una nueva ventana para que los contribuyentes pagaran impuestos por el FUT que tenían acumulado. En ese momento se recaudaron $856.185 millones o su equivalente de alrededor de US$1.200 millones.

    Por su parte, en 2024, el gobierno del presidente Gabriel Boric impulsó tres medidas tributarias excepcionales y transitorias. Una de ellas fue la aplicación del Impuesto Sustitutivo Sobre utilidades retenidas (ISIF), que también tuvo el mismo propósito.

    Según lo informado en ese momento, se acogieron 3.163 contribuyentes a ese régimen especial, pagando un total de impuestos de $869.445 millones (unos US$800 millones). Esa cifra fue 1,4 veces lo estimado en el Informe Financiero (IF) correspondiente para la ventana total.

    31 Octubre 2023 Fachada Ministerio de Hacienda Foto: Andres Perez Andres Perez

    La visión de los expertos

    Víctor Fenner, socio adjunto de Conocimiento en Políticas Tributarias de EY, sostiene que “este tipo de medidas extraordinarias, si bien sirve para generar recaudación adicional, tiene un límite”.

    Así, considera que “en el primer proceso si bien por un lado muchos se acogieron y se cumplieron las expectativas de recaudación, en la práctica un buen número de personas de alto patrimonio quedó en situación de no tener que volver a tributar por años en razón de las utilidades que retiren de sus empresas. Ello implica, por ejemplo, que si en el futuro se busca aumentar la tributación de tal segmento, la medida en realidad no afectará a los dueños finales de empresas, sino únicamente a profesionales de altos ingresos”.

    Por ende, Fenner dice que “debe mantenerse un equilibrio entre la necesidad de recaudación actual y el escenario que una recaudación anticipada puede generar para el futuro. Siendo este el tercer proceso, uno esperaría que fuera el último”.

    A su vez, Ximena Niño, Senior Advisor de Tax & Legal en Deloitte, explica que “en los gobiernos de los presidentes Bachelet y Piñera tuvimos impuestos sustitutivos del FUT, también llamados ISFUT con distintas tasas de 32% y 30%, respectivamente, pero con uso de los créditos del impuesto de primera categoría. En el gobierno del presidente Boric el IS podría aplicarse contra todas las utilidades tributarias ya sea con o sin FUT, también llamado ISIF (Impuesto Sustitutivo de Impuestos Finales), con tasa de 12%. En este último caso la tasa era menor que en las versiones anteriores, porque a la vez se renunciaba a los créditos asociados a tales utilidades”.

    Ahora bien, la experta cree que “en la evaluación sobre abrir una ventana ya sea por los saldos de FUT que aún puedan tener las empresas o por todas las utilidades tributarias en stock, se debe tener presente que eso implica anticipar la tributación que tales utilidades podrían generar en el futuro. En otras palabras, con esa medida recaudatoria se cambia tributación futura por tributación presente”.

    En ese sentido, añade que “nos parece que una medida recaudatoria como la planteada podría armonizar con los objetivos de crecimiento de la economía si para la aplicación del impuesto sustitutivo fuese requisito mantener dichas utilidades en el país por un cierto período de tiempo, ya sea invertido en la misma empresa o bien en otros vehículos legales en Chile, pero con mecanismos de control y trazabilidad que impidan la elusión fiscal”.

    En tanto, Alberto Cuevas, socio del área tributaria de KPMG, considera que la proyección de recaudación es “razonable”. En ese sentido, dice que “si es que se mantienen todas las demás características del diseño que se ha aplicado en años anteriores, es probable que esa tasa sea atractiva y que en el plazo de un año se pueda recaudar esos US$700-US$800 millones de dólares”.

    Más sobre:Impuesto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Zandra Parisi: “Vamos a conocer una nueva ley miscelánea donde van a poder contar con el PDG”

    Exconsejero Antonio Barchiesi asumirá la Dirección de Programación de La Moneda

    Irán amenaza con una respuesta militar “inmediata y contundente” contra EE.UU. e Israel ante cualquier agresión

    Bancada del PNL lleva a comisión de Ética a diputada Veloso por dichos contra Johannes Kaiser

    Por unanimidad: Senado aprueba proyecto que evita que condenados por VIF accedan a pensión de sobrevivencia

    Gobierno ratifica Estado de Excepción Constitucional en medio de críticas transversales: cumple 47 meses vigente

    Lo más leído

    1.
    Caso Factop: Luis Hermosilla solicita citar a declarar a excandidata a Fiscal Nacional y nueva gerenta de Codelco

    Caso Factop: Luis Hermosilla solicita citar a declarar a excandidata a Fiscal Nacional y nueva gerenta de Codelco

    2.
    El crítico informe de exasesores del gobierno de Boric contra la reforma tributaria de Kast

    El crítico informe de exasesores del gobierno de Boric contra la reforma tributaria de Kast

    3.
    Óscar Landerretche advierte que el gobierno de Kast busca una privatización de Codelco con sus críticas a la gestión

    Óscar Landerretche advierte que el gobierno de Kast busca una privatización de Codelco con sus críticas a la gestión

    4.
    Número de migrantes que recibirán la PGU al 2050 será 35 veces mayor al actual, con un costo fiscal de más de US$1.600 millones

    Número de migrantes que recibirán la PGU al 2050 será 35 veces mayor al actual, con un costo fiscal de más de US$1.600 millones

    5.
    CEO de Concha y Toro por actual crisis vitivinícola: “Sin duda es el escenario más difícil que me ha tocado”

    CEO de Concha y Toro por actual crisis vitivinícola: “Sin duda es el escenario más difícil que me ha tocado”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan

    Cómo el ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Cómo el ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Llegó el frío a Santiago: cuándo serán las próximas lluvias, según el pronóstico

    Llegó el frío a Santiago: cuándo serán las próximas lluvias, según el pronóstico

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo en el país

    Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo en el país

    Karol G confirma próximo concierto en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Karol G confirma próximo concierto en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Zandra Parisi: “Vamos a conocer una nueva ley miscelánea donde van a poder contar con el PDG”
    Chile

    Zandra Parisi: “Vamos a conocer una nueva ley miscelánea donde van a poder contar con el PDG”

    Exconsejero Antonio Barchiesi asumirá la Dirección de Programación de La Moneda

    Bancada del PNL lleva a comisión de Ética a diputada Veloso por dichos contra Johannes Kaiser

    Megarreforma: Hacienda proyecta una recaudación de hasta US$800 millones por nueva ventana para retirar el FUT
    Negocios

    Megarreforma: Hacienda proyecta una recaudación de hasta US$800 millones por nueva ventana para retirar el FUT

    CEO de Concha y Toro por actual crisis vitivinícola: “Sin duda es el escenario más difícil que me ha tocado”

    Catastro de infraestructura hídrica se reduce 19% este año por baja de proyectos de hidrógeno verde

    Cómo científicos chilenos crearon un parche con miel de ulmo para regenerar heridas
    Tendencias

    Cómo científicos chilenos crearon un parche con miel de ulmo para regenerar heridas

    Quién era Julio César Jasso Ramírez, el mexicano que mató a una turista e hirió a otros en las pirámides de Teotihuacán

    Revelan el inédito video de la “puesta de la Tierra”, captado desde la Luna por un astronauta de Artemis II

    “El balón está totalmente afuera”: así operó el VAR en el gol anulado a Palestino ante Colo Colo
    El Deportivo

    “El balón está totalmente afuera”: así operó el VAR en el gol anulado a Palestino ante Colo Colo

    Manuel Pellegrini tras romper la mala racha del Betis: “La grandeza de un equipo es sobreponerse a las derrotas”

    A 10 años de haber levantado la Premier League: Leicester sentencia su descenso a la tercera categoría de Inglaterra

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan
    Tecnología

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan

    Grupo Almaviva reestructura su operación con nueva Dirección Global de IA y apuntala su presencia en América Latina

    El fin de la era Cook y el ascenso de John Ternus: por qué el próximo líder de Apple es un experto en hardware

    Legolas llega a Chile: el actor Orlando Bloom está en Santiago
    Cultura y entretención

    Legolas llega a Chile: el actor Orlando Bloom está en Santiago

    Fernanda Castillo es la nueva directora ejecutiva de Teatro Biobío

    Marta Jiménez Serrano, escritora española: “Yo no estaría viva si no fuera por los demás”

    Irán amenaza con una respuesta militar “inmediata y contundente” contra EE.UU. e Israel ante cualquier agresión
    Mundo

    Irán amenaza con una respuesta militar “inmediata y contundente” contra EE.UU. e Israel ante cualquier agresión

    Trump extiende el alto el fuego con Irán mientras la economía y la guerra desploman su popularidad

    Trump afirma que extenderá el alto el fuego con Irán hasta que concluyan las negociaciones

    Carreras Hyrox: la nueva tendencia en el running
    Paula

    Carreras Hyrox: la nueva tendencia en el running

    Hablemos de amor: mi hermana me crió

    “La Mesa Latina”: el ciclo de cenas colaborativas que llega a Santiago