Hablemos de amor: mi hermana me crió

Mi hermana mayor fue mi mamá muchas veces. No porque alguien se lo pidiera, ni porque fuera su responsabilidad, sino porque vio un vacío y, siendo todavía muy chica, decidió habitarlo.

Crecí acompañada por ella en momentos que suelen ser privados, incómodos, incluso difíciles de nombrar. Fue quien me depiló por primera vez, quien me llevó al ginecólogo cuando todavía no sabía bien qué preguntas hacer, quien me explicó cómo usar una toalla higiénica sin hacerme sentir vergüenza. Estuvo ahí en esos hitos que marcan el cuerpo y la vida de una niña, esos que culturalmente esperamos que acompañe una madre.

Pero mi mamá no tenía las herramientas. No porque no quisiera, sino porque no sabía cómo hacerlo. No supo acompañar esas transiciones que también duelen, forman y necesitan presencia emocional. Mi hermana, en cambio, lo entendió antes que nadie. Lo intuyó, observó lo que faltaba y, sin decirlo en voz alta, asumió un rol que no le correspondía. Cuidó, explicó y sostuvo con una ternura que era demasiado grande para su edad y con una madurez que no debería haberse visto obligada a desarrollar tan temprano.

Durante mucho tiempo naturalicé ese vínculo, pensé que así era crecer: apoyarse en una hermana mayor, aprender de ella, confiarle los miedos. Recién con los años entendí el costo invisible que tuvo para ella, porque mientras yo crecía acompañada, ella crecía cargando. Mientras yo aprendía, ella se hacía cargo. Mientras yo era cuidada, ella dejaba de serlo.

Hoy puedo mirar esa historia con más perspectiva y amor, reconocer que gran parte de quien soy se construyó gracias a su presencia, su guía, su valentía silenciosa, su capacidad de sostener un vacío que no le pertenecía y a su forma de querer sin manual, sin red, sin garantías.

También puedo nombrar algo que antes no veía: que muchas niñas crecen maternando. Muchas hijas mayores, hermanas, primas, sobrinas, ocupan roles de adultas cuando todavía deberían estar protegidas. Hay una romantización del “hacerse fuerte” que esconde una infancia interrumpida.

Mi hermana fue mi mamá muchas veces y ese tipo de amor no se olvida, te forma, te sostiene y te marca para siempre. Pero también deja una pregunta incómoda: ¿qué pasa con esas niñas que aprendieron a cuidar antes de aprender a ser cuidadas? Nombrarlo no es reproche, es memoria y , quizás, una forma de reparación.